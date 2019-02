Ilse Jacobsen-selskab er gået konkurs

Modedronningen Ilse Jacobsen har været meget igennem i 2018, og nu starter 2019 også skidt.

Den 58-årige gummistøvle-dronnings selskab i Malmø, Blomsten by Ilse Jacobsen, er gået konkurs.

Det bekræfter direktør i hendes koncern og hendes ægtemand, Jesper Bo Jacobsen, over for Ekstra Bladet.

- Vi havde en lille blomsterbutik i Malmø, som vi lukkede ned i 2016. Siden da har der ikke været drift i butikken, og nu er selskabet så gået konkurs. Alle fik løn dengang, siger Jesper Bo Jacobsen til Ekstra Bladet.

- Men hvorfor lukkede I ikke bare selskabet ned dengang?

- Vi beholdte det, hvis vi nu skulle bruge det. Vi har ikke afleveret regnskab de sidste to år, og så har de svenske myndigheder lukket det ned, siger Jesper Bo Jacobsen.

Ingen dansk betydning

Det er uklart, hvorfor Ilse Jacobsen og co. ikke bare har valgt selv at lukke selskabet ned i stedet for at lade det gå konkurs.

I forbindelse med konkursen understreger Jesper Bo Jacobsen, at selv om det svenske selskab har næsten samme navn som de danske butikker, Blomsten by Ilse Jacobsen, så kører de fortsat uhindret videre. Blomsten by Ilse Jacobsen ligger i Hornbæk, København, Hellerup og Greve.

Den svenske konkurs fremgår også af Statstidende i Danmark, og her bliver det gjort klart, at Ola Sellert er kurator. Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra den svenske advokat, men uden held.

Den svenske udgave af Blomsten by Ilse Jacobsen var ikke just nogen succes.

I 2015 leverede de et regnskab med et årsresultat på minus knap 600.000 svenske kroner. I 2016 så det lidt bedre ud, da de kun tabte 255.000 svenske kroner. Trods fremgangen valgte Ilse Jacobsen at lukke deres svenske foretagende.

Græd hver aften

Tilbage i oktober sidste år annoncerede Ilse Jacobsen på sin Facebook-profil, at hun trak sig fra det populære iværksætter-program 'Løvens hule' på DR1 med blandt andre Jesper Buch og Christian Stadil, da hendes virksomhed, Ilse Jacobsen IJH A/S, var havnet i et regulært stormvejr.

Det skete, da Berlingske kunne afsløre, at en række medarbejdere havde oplevet et meget dårligt arbejdsmiljø i hendes virksomhed.

Over for avisen beskrev flere tidligere og nuværende medarbejdere Ilse Jacobsen som en dårlig leder, der både er 'grov, uempatisk og intrigant'. Flere beskrev ligeledes, at de var gået ned med stress som konsekvens af hendes dårlige ledelsesstil, og at der ikke var indgået overenskomst for medarbejderne.

Ekstra Bladet talte med Ilse Jacobsen 31. januar på den røde løber. Her fortalte hun, at hun er meget ked af, at hun ikke længere er en del af 'Løvens hule', men at det var en nødvendig beslutning på daværende tidspunkt.

- Jeg græder. Hver aften. Men jeg har selv truffet beslutningen. Man kan vel få et comeback, lød det fra Ilse Jacobsen.

- Jeg er meget ked af det og savner mine 'medløver', men jeg ser meget til Christian og Jesper og er gode venner med dem allesammen. Det er dejligt og hyggeligt. Jeg savner det selvfølgelig, men jeg tog mit eget valg, som var bedst på det tidspunkt. Jeg kommer med et comeback forhåbentlig, sagde hun.

Lukkede i

Derudover havde Ilse Jacobsen ikke meget lyst til at tale om den mediestorm, hun for kort tid siden var igennem.

- Jeg har lagt det bag mig, og nu skal vi bare videre herfra. Der er blevet taget hånd om det, forsikrede hun.

Til gengæld ville hun gerne tale om, hvor godt det går for hendes virksomhed, hvor hun blandt andet sælger tøj og gummistøvler.

- Jeg har simpelthen så travlt. Jeg styrter rundt til salgsmøder og messer og alt muligt andet i øjeblikket, så vi har rigtig, rigtig travlt. Vi er jo stadig repræsenteret i 26 lande, så der er noget at se til noget, sagde hun, inden hun og salgschefen forsvandt ind i salen for at se 'Unge Astrid'.

Vil lave om

I et opslag på Facebook fortalte Ilse Jacobsen i kølvandet på skandalen, at skriverierne i medierne havde påvirket hende meget, og at hun derfor trak sig fra 'Løvens hule', som netop nu bliver sendt på DR1.

'Historierne i pressen de seneste dage har gjort stort indtryk på mig personligt, og jeg skal ærligt erkende, at jeg også er ked af det. Selvom vi allerede har taget hånd om de problemstillinger, der er beskrevet i pressen, har den megen fokus gjort det nødvendigt, at jeg bruger kræfterne på mine virksomheder', lød det i opslaget.

'Jeg trækker mig fra 4. sæson af Løvens Hule. Jeg vil de kommende måneder fokusere på mine eksisterende virksomheder, og derfor har jeg i dag meddelt DR, at jeg desværre ikke ønsker at medvirke i fjerde sæson af Løvens Hule.'

Efter den dårlige omtale er Ilse Jacobsens virksomhed blevet meldt ind i Dansk Industri, og det betyder, at hun har forpligtet sig til at iværksætte overenskomster og mere ordnede forhold for medarbejderne.

Derudover gav flere politikere udtryk for, at Ilse Jacobsen bør trække sig fra sin lukrative bestyrelsespost i Vækstfonden efter den dårlige omtale.

