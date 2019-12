Ilse Jacobsens kurbadsdrøm er slut

Modeskaberen Ilse Jacobsen har sat sit luksuriøse spabad i Hornbæk til salg for 32 millioner kroner.

Det skriver TV2 Lorry.

'Kurbadet by Ilse Jacobsen' åbnede i 2013, men her i slutningen af 2019 slutter kurbadsdrømmen altså for den 59-årige Ilse Jacobsen.

Bag salgsannoncen står ejendomsmægleren Adam Schnack i samarbejde med Erhvervsmægler v. Christian Jessen.

For de 32 millioner får man i alt 456 kvadratmeter med 12 værelser der indeholder både massagerum, poolområde, restaurant og fitnesslokale.



Et hårdt år slutter med kurbads-salg

I Starten af 2019 gik design-dronningens svenske selskab konkurs og for godt et år siden stod flere medarbejdere i virksomheden frem i Berlingske og fortalte om et dårligt arbejdsmiljø, med stress og ydmygelser.

I artiklen fremgår det også, at Ilse Jacobsen havde tabt flere arbejdsretlige sager.

Om salget af Kurbadet i Hornbæk er en konsekvens af det skuffende regnskab er, der også medførte at filialen i Sverige gik konkurs er uvist.