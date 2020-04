Iltert opråb til minister: Stram nu corona-regler!

Ministeren: Vi arbejder på sagen

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard udtaler over Ekstra Bladet, at regeringen arbejder på tiltag, der skal sikre, at der ikke bliver 'bragt nye smittekilder ind i Danmark'.

- Vi lytter meget nøje til, hvad der bliver sagt i både fagbevægelsen og andre steder, for der er ingen tvivl om, at i takt med vi har fået styr på smittespredningen i Danmark, skal vi ikke risikere, at der bliver bragt nye smittekilder ind udefra.

- Og derfor arbejder vi med at finde de rigtige balancer, i forhold til hvordan man håndterer vandrende arbejdstagere, og det kommer vi til at diskutere videre inden for de kommende dage, så vi sikrer nogle gode løsninger.

- Skal udenlandske arbejdere i karantæne, når de kommer ind på byggepladserne?

- Det er jo en sag med mange sider, fordi på den ene side har du helt åbenlyst udfordringer i nogle brancher, hvor man ikke sørger for at minimere smittespredning grundigt nok, så er der andre dele af byggeriet, hvor man allerede har håndteret det selv, og så er der andre dele af byggeriet, hvor hygiejnestandarderne er så høje, at det ikke skal reguleres.

- Og det er her, vi skal finde de rigtige balancer, og det kommer vi til at gøre, for vi tager det meget seriøst.

- Det kan sagtens komme på tale, hvis der ikke kommer styr på, hvordan man undgår smittespredning.

- Hvordan ved i, om der er styr på, hvordan man undgår smittespredning på byggepladserne med udenlandsk arbejdskraft?

- Det er det, vi arbejder med nogle modeller for, og det er noget, vi kommer til at drøfte med arbejdsmarkedets parter og vil bede dem om at tage et medansvar for.

- Du bliver klandret for at sætte økonomi over danske håndværkeres sundhed. Kan der være noget om det?

- Nej, jeg forsøger dybest set at sikre, at de løsninger, vi laver, fungerer bedst muligt ude i virkeligheden.

- Hvorfor har du så endnu ikke opstillet regler på området?

- Det er første gang, at nogen klandrer mig for at sætte økonomi over menneskers ve og vel eller andre hensyn, og jeg synes, at det er en søgt anklage, for selvfølgelig er jeg og resten og regeringen optaget af at undgå smittespredning, og det gælder også for vandrende arbejdstagere.

- Men de tiltag skal selvfølgelig hænge sammen med de udfordringer og forskelligheder, der er inden for alle brancher, og der er store forskelle på byggeriet, fødevarebranchen eller om du snakker om ingeniøren, der kører fra sin bopæl i Flensborg til sin arbejdsplads i Danfoss.

- Du har kendt til de problematiske forhold særligt i byggeriet i lang tid, for du har jo udtalt dig om dem. Hvorfor har du ikke gjort noget ved det?

- Vi arbejder løbende med løsninger, der hænger sammen med virkeligheden.

- Hvad betyder det?

- Det betyder, at vi har drøftet det her og overvejer nøje, hvad der vil have den største virkning, uden at den gør større skade end gavn.

- Og det tager tid ...

- Det har taget tid, ja, sammen med alle de andre store spørgsmål.

- Er det noget, Folketingets resterende partier bliver involveret i?

- Ja.