Imam i Aarhus: - Det er ikke nok

Imamen i Grimhøjmoskeen mener ikke, at det er nok at forbyde koran-afbrændinger foran ambassader

Debatten raser, efter udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) søndag sagde, at regeringen arbejder på at forbyde koran-afbrændinger foran ambassader.

Forskere i ytringsfrihed råber vagt i gevær, og regeringen har givet udtryk for, at der ikke umiddelbart er stor politisk opbakning til forslaget.

På den anden side findes dem, der mener, at regeringen ikke går langt nok med forslaget.

Det gælder blandt andet Den Islamiske Samarbejdsorganisation (OIC), der vedvarende har kritiseret og fordømt Danmark.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen orienterede mandag udenrigsordførerne på Christiansborg om regeringens planer om at forbyde koran-afbrændinger foran ambassader. Foto: Emil Agerskov

Ikke godt nok

Og selv om regeringen nu arbejder på at forbyde koran-afbrændinger foran ambassader, så er det ikke godt nok.

Det siger Oussama El Saadi, der er imam i Grimhøjmoskeen i Aarhus.

Annonce:

- Det er rigtig godt, at det bliver forbudt foran ambassader, men det er ikke nok. Det skal selvfølgelig være alle steder, siger han til TV 2 Østjylland.

Opposition i chok

Regeringens tiltag har chokeret partier på Christiansborg, der tager kraftig afstand.

Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, har skrevet på Facebook, at han ikke bliver fan af, at nogle 'meget få personer brænder Koranen af'.

'Men når alt kommer til alt, må vi spørge os selv: Hvad kæmper vi for? Jeg kæmper for, at man må tænke, tale og udtrykke frit. Jeg kæmper for, at andre må sige ting, jeg er uenig i.'

Samme toner lyder fra partier i blå blok, mens også Mai Villadsen fra Enhedslisten og Pia Olsen Dyhr fra SF har erklæret deres modstand til forslaget.