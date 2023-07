Imens naturbrande hærger: Turister overfuser rejseguider

Har du oplevet at blive kritiseret for dit arbejde som rejseguide i forbindelse med de ekstreme vejrforhold i Europa lige nu? Skriv en mail til Ekstra Bladet på 1224@eb.dk eller sms til 1224 (alm. takst)

De seneste dages ekstreme vejr har betydet, at der er blevet ekstra travlt for de mange rejseguider i de ramte områder såsom på den græske ferieø Rhodos, hvor naturbrande har hærget store dele af øen de seneste par dage.

Og nu kritiseres de 'hjælpeløse' turister i en kronik i norske NRK, hvor journalist Frode Nordeide blandt andet skriver:

'De, som ikke er i livsfare bør væbne sig med tålmodighed og indse, at man ikke kan lave planer for en naturkatastrofe, og at nordmænds behov for at blive holdt i hånden må vige for fokus på liv og sundhed,' påpeger han.

'Det værste kommer op i folk'

Tilspidsede situationer, hvor turister ikke oplever den service, de regner med på grund af uventede faktorer resulterer ofte i overfusning og kritik af rejserguider.

Det fortæller administrerende direktør i Danmarks Rejsebureau Forening, DRF, til TV2.

- Jeg ved godt, at det sker, og det sker især i situationer af denne karakter. Det er situationer, hvor det værste kommer op i folk, og det er personer fra rejsebranchen, som bliver udsat for det, siger han til mediet og tilføjer, at kritikken er blevet intensiveret i løbet af de seneste par år.

Grækenland har i længere tid været præget af tørke og ekstremt høje temperaturer, og naturbrande har raset på flere ferieøer heriblandt Rhodos og Kreta.