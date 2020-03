IMF-chef: Recession kan være værre end finanskrisen

Det er tydeligt, at verden er gået ind i en recession, der er lige så slem eller værre end finanskrisen i 2008-2009.

Det siger chefen for den Internationale Valutafond (IMF), Kristalina Georgieva, fredag ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Økonomiens 'pludselige opbremsning' giver en recession, som formentlig vil blive 'ganske dyb', siger Georgieva.

IMF-chefen holdt fredag en onlinepressekonference.

Hun forventer, at verdensøkonomien vil komme sig igen i løbet af 2021. Men det sker kun, hvis virusset kan inddæmmes, og hvis man kan forhindre, at likviditetsproblemer ikke fører til problemer med betalingsevne.

Der kommer især til at være pres på udviklingslandene, som vil få brug for økonomisk hjælp i størrelsesordenen 2500 milliarder dollar. Det viser den foreløbige prognose fra IMF, skriver nyhedsbureauet AFP.

- Vi mener, at det ligger i den lave ende, tilføjer Georgieva.

Over 80 lande har allerede bedt IMF om hjælp på grund af coronakrisen, oplyser hun.

Nu er IMF i gang med at se på, hvordan man praktisk skal gøre for at forhindre, at de mest forgældede lande i verden 'falder ud over kanten', siger Georgieva.

I Dansk Industri (DI) forklarer cheføkonom Allan Sørensen, at coronavirusset har ramt økonomien med ekstrem hård kraft, både i Danmark og resten af verden.

- Verdensøkonomien er på vej ned i et stort hul, som vil sætte dybe spor på den økonomiske aktivitet i 2020, skriver han i en kommentar.

Den store nedlukning af verdenssamfundet og den svindende efterspørgsel rammer også danske virksomheder hårdt. Danmark eksporterer for 3,5 milliarder kroner hver dag året rundt, viser DI's tal.

- Vi forventer, at coronakrisen kan svække dansk økonomi med næsten syv procent i år, svarende til 155 milliarder kroner, siger Allan Sørensen.

I mange lande bliver der i disse uger søsat enorme hjælpepakker, som kan hjælpe med at afbøde de økonomiske skader af coronakrisen.

Senere fredag ventes Repræsentanternes Hus i Washington at godkende en krisepakke til ikke mindre end 2000 milliarder dollar.

- Hjælpepakkerne kan forhåbentlig sikre, at vi hurtigt kan få gang i væksten igen, når vi forhåbentlig snart får styr på coronavirusset, siger Allan Sørensen.