Indberetninger om AstraZeneca-bivirkninger vælter ind

Over 150.000 borgere i Danmark er vaccineret med Vaxzevria - vaccinen, der indtil for ganske nylig hed AstraZeneca. Lidt over 500 borgere fik også anden dosis af vaccinen, før den blev pauseret og siden trukket ud af det danske vaccinationsprogram.

Lægemiddelstyrelsen opgjorde 27. april, at de havde modtaget 22.592 indberetninger om formodede bivirkninger ved vaccinen. Heraf er 1702 indberetninger behandlet.

- Vi har fået rigtigt, rigtig mange indberetninger. Antallet er faldet lidt nu, hvilket giver god mening, eftersom AstraZeneca-vaccinen ikke gives mere.

- Indberetningsforløbet her er det samme som med alle nye præparater på markedet. Omfanget er bare langt større, fordi vi aldrig før har set så stor en udrulning på så mange mennesker samtidig, siger enhedschef hos Lægemiddelstyrelsen Enhedschef Tanja Erichsen til Ekstra Bladet.

20 nye ansat

Et nyt beredskabsteam på 20 mennesker med sundhedsfaglig, akademisk baggrund - farmaceuter, dyrlæger etc - er ansat helt ekstraordinært for at bidrage til arbejdet med at screene og behandle de tusindvis af indberetninger fra læger og patienter landet over.

- Vi screener hver dag alt nyt, der er kommet ind. Vi behandler først alle alvorlige sager så som indberetninger om død og livstruende formodede bivirkninger og sager, hvor folk er blevet hospitaliserede. Derefter ser vi på den anden store bunke af milde og moderate symptomer, siger hun.

Indberet, indberet, indberet

Tanja Erichsen understreger, at man bør indberette det, hvis man har symptomer og mistænker, at de kan have en sammenhæng med vaccinen. Også selvom det er bivirkninger, som man endnu ikke har kendt til.

- Det er netop for at fange nye/ukendte bivirkninger, overvågningssystemet eksisterer, siger hun.

Har man indberettet tidligere, men har vedvarende symptomer i uger eller måneder efter, bør man først og fremmest tale med sin læge igen og er der tale om formodede bivirkninger til vaccinen så skal man indberette dem igen.

- For at vi kan få et retvisende billede, er det vigtigt, at man indberetter. Læger har skærpet indberetningspligt de første to år, efter et nye præparat er kommet ud. Hvis din læge efter en dialog mistænker en sammenhæng med vaccinen, skal lægen indberette den formodede bivirkning til Lægemiddelstyrelsen, siger hun.

Hos Lægemiddelstyrelsen kan man ikke love, hvornår man har et fuldstændigt billede af bekræftede bivirkninger efter vaccinen.

- Det er en løbende proces, siger Tanja Erichsen.

