Indberetter nyt dødsfald: Mistanke om vaccinebivirkninger

To medarbejdere i Region Hovedstaden er blevet indlagt, efter at de har udviklet alvorlige symptomer efter at have fået AstraZeneca-vaccinen. En af medarbejderne er afgået ved døden

To medarbejdere fra Region Hovedstaden er blevet indlagt, efter at de har udviklet alvorlige symptomer indenfor 14 dage efter vaccination med AstraZeneca-vaccinen.

Den ene er afgået ved døden.

Det oplyser Region Hovedstaden til Ekstra Bladet i en mail.

'Region Hovedstaden kan bekræfte, at to af vores medarbejdere er blevet indlagt med henholdsvis symptomer på blodprop i hjernen og hjerneblødning. Den ene er ulykkeligvis afgået ved døden.

Symptomerne giver mistanke om mulige bivirkninger fra vaccination for COVID-19. Begge medarbejdere har udviklet symptomer mindre end 14 dage efter, de blev vaccineret med AstraZeneca-vaccinen. Begge forløb er blevet indberettet til Lægemiddelstyrelsen for at blive undersøgt nærmere.'

Sundhedsstyrelsen fastholder AstraZeneca-pause

Det har ikke været muligt for Ekstra Bladet at få yderligere information om medarbejdernes køn og alder.

AstraZeneca-vaccinen blev sat i bero 11. marts på grund af indberetninger om blodpropper i flere europæiske lande, herunder Danmark.

En af indberetningerne vedrørte et dødsfald med en 60-årig kvinde, hvor det var 'et usædvanligt sygdomsbillede omkring dødsfaldet, som fik Lægemiddelstyrelsen til at reagere'.

Ekstra Bladet erfarer, at den afdøde medarbejder fra Region Hovedstaden ikke er den 60-årige kvinde. Dermed er der foretaget indberetninger om to dødsfald.

