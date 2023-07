Inden ubådskatastrofe: - Han vidste, at det ville ende sådan her

- Han vidste, at det ville ende sådan her.

Sådan lyder ordene fra ubådseksperten Karl Stanley, om sin afdøde ven, milliardæren Richard Stockton Rush, der omkom i den omtalte ubådsulykke sammen med fire andre passagerer i sidste måned.

Ifølge Karl Stanley advarede han nemlig allerede den afdøde milliardær tilbage i 2019 efter et testdyk.

Det skriver Sky News på baggrund af en episode af 60 Minutes.

Lød som skud

I 60 Minutes-episoden beskriver ubådseksperten således, hvordan han allerede fik dårlige anelser under et testdyk ved Bahamas fire år før ulykken.

- Hvert tredje til fjerde minut var der høje skudlignende lyde. Det er en vild lyd at høre, når man er så langt under havet, sagde han.

Han prøvede efterfølgende at advare sin ven flere gange om, at han mente, at kulfiberen, som ubåden var bygget af, ville bryde sammen efter flere dyk.

Men på trods af flere mails og telefonopkald var advarslerne for døve øre.

Og selvom årsagen til ulykken ikke er fastslået endnu, er Karl Stanley ikke i tvivl om, hvad der forårsagede den.

- Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at det var kulfiber-tuben, der var den mekaniske del, der svigtede.