Inden vild weekend: - Folk går amok

Kø, ventetid og utilfredse turister og øboere kan blive virkeligheden, når weekenden kommer, og de feriehungrende danskere skal ud og smage på landets sommer.

- Efter at landet er blevet lukket ned, og man ikke på samme måde kan komme på ferie, er det jo blevet en trend at holde ferie i Danmark, siger Lars Wolfgang Hansen, formand for Småøernes Færgeselskaber, mens han også er overfartsleder mellem Orø og Holbæk.

Og med regeringens sommerpakker, hvor cyklende og gående kan komme gratis med færgerne til de danske øer, kan godt vejr få danskerne til stimle sammen på de hårdtprøvede færger.

- Pakkerne tager det hele til tredje potens. Folk går amok, når det er gratis, siger Lars Wolfgang Hansen og uddyber, at det særligt er sommerhusejere på fastlandet, der vil have en dagstur til en af landets utallige øer.

Særligt på Lyø fik man for alvor travlt, da man pludselig gik fra 50 til 300 færgerejsende på en enkelt dag.

Opråb!

Det store tryk på færgeruterne har blandt andet resulteret i, at fastboere på øen er blevet afvist, da færgerne har været fyldt. Derfor kommer Wolfgang Hansen med en bestemt opfordring til turisterne.

- Vi sejler fra solopgang til solnedgang, så lad nu være med at kom 11.30 alle sammen. Fordel jer lidt. Selvfølgelig skal man over og støtte ismanden på øerne, men ikke alle på samme tid.

I sommermånederne er det ikke uvant, at der er fart på færgerovergangene, men ifølge Wolfgang Hansen er det første gang, at man har set det så tidligt på sommeren.

Normalt kommer rush-hour først i uge 29 og 30.