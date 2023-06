Indfører afbrændingsforbud flere steder i Danmark

Der indføres afbrændingsforbud i kommunerne Esbjerg, Varde og Fanø fra torsdag morgen klokken 09.00.

Det oplyser Sydvestjysk Brandvæsen i en pressemeddelelse.

Det er de første forbud, der gælder på fastlandet.

Forbuddet betyder, at man ikke må bruge kulgrill eller grill udenfor egen eller privat grund.

Det er heller ikke tilladt at ryge i naturen, tænde bål og bruge åben ild udendørs.

Udendørs må man heller ikke bruge apparater og genstande, der skaber gnister, gløder eller flammer.

Overtrædelser af forbuddet kan udløse en bøde, oplyser brandvæsenet.

Det er det tørre og varme vejr, der skaber udfordringer rundt i landet.

Det er tre uger siden, der sidst er faldet regn. Det skete den 24. maj.

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI) oplyste søndag, at maj og juni har været så tørre, at de indtil nu kun har kastet sølle 14,1 millimeter regn af sig på landsplan.

Normalen for maj og juni lyder på 111,6 millimeter.

I weekenden nåede det landsdækkende tørkeindeks op på 10,0 og dermed det højeste niveau på skalaen.

Så højt har det ikke været siden den historisk varme sommer i 2018, hvor det landsdækkende tørkeindeks ramte 10,0 i juli måned.

Tørkeindekset har en skala fra 1 til 10, og det angiver risikoen for tørke i Danmark.

Når niveauet rammer det ildrøde 10-niveau, er det et udtryk for, at der er 'høj risiko for tørke'.

I løbet af ugen kan vejret dog gradvist blive mere ustadigt og efterhånden med enkelte eller spredte byger, lød det mandag morgen fra DMI.

8. juni blev der, som det første sted i landet, indført et afbrændingsforbud på Bornholm som følge af tørken.

Siden er Samsø, Tunø og Rømø kommet til.