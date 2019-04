Indfører strengeste Sharialovgivning

Det lille sydøstasiatiske kongedømme Brunei har onsdag endegyldigt indført yderst streng sharialovgivning.

Det betyder blandt andet, at personer, der dømmes for at dyrke analsex, skal stenes til døde. Også utroskab skal straffes med stening.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

I 2014 annoncerede landets sultan, at han har til hensigt at implementere islamisk sharialov i det lille asiatiske kongedømme. Menneskerettighedsorganisationen Amnesty International opfordrer landet til øjeblikkeligt at indstille implementeringen af den fundamentalistiske lovgivning.

- At legalisere så grusomme og inhumane straffe er i sig selv rystende, lyder det fra Amnestys ansvarlige for research i Sydøstasien Rachel Chhoa-Howard i en officiel pressemeddelelse.

Sultanen, som har siddet tungt på tronen siden 1967, er i øvrigt en af verdens rigeste statsledere, da han er i besiddelse af en formue til en samlet værdi af 20 mia. dollars.

Ændringerne i landets lov betyder også, at muslimske tyve fremover kan se frem til at få en hånd og en fod skåret af som straf for deres forbrydelse. Alkohol er forbudt i landet, mens børn uden for ægteskab og udeblivelse fra den muslimske fredagsbøn straffes med fængsel.

Sharialovene vil gælde for landets muslimer, som udgør omkring to tredjedele af befolkningen.