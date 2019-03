Landet største biografkæde, Nordisk Films biografer, har besluttet at sætte undertekster på alle danske film

Landet største biografkæde, Nordisk Films biografer, har besluttet at sætte undertekster på alle danske film.

Det oplyser DR P4 Østjylland.

Initiativet vækker begejstring hos de hørehæmmede.

- Det er rigtig, rigtig dejligt. Vores næstformand har arbejdet intenst i fire år for, at det her skulle ske, siger Majbritt Garbul Tobberup, der er landsformand i Høreforeningen til DR P4 Østjylland.

Opdateres...