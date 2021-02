Indførte skjult stramning: Kræver kvinder og børn adskilt

I sommeren 2019 blev der indført en stramning, som betyder, at Danmark kun henter alvorligt syge børn hjem fra Syrien, hvis barnets mor skriver under på, at hun ikke skal med. Regeringens støttepartier kræver svar

Midt under regeringsforhandlingerne i juni 2019 blev en alvorligt såret 13-årig dansk dreng evakueret fra en fangelejr i Syrien og hentet til Danmark.

Inden afrejsen gav drengens mor samtykke til, at Udenrigsministeriet kunne hente drengen, mens hun skulle blive tilbage i lejren.

Sagen markerer en dramatisk stramning af praksis i sagerne om de danske kvinder og børn i fangelejre i Syrien - en praksisændring, som regeringens støttepartier ikke har været orienteret om.

'Det er uheldigt, at regeringen ikke orienterer Folketinget om ændringen af praksis,' lyder det fra SF's Karsten Hønge.

Stramningen

I juni 2019 gik Udenrigsministeriets embedsmænd over til, at man kun skal hente enkelte børn ud, hvis de er i livsfare eller risikerer at få varige men. Men kun på betingelse af, at moderen giver ministeriet lov til at evakuere barnet uden at tage resten af familien med.

Hidtil havde embedsmændene i hvert fald i én konkret sag arbejdet intenst på at hente en hel familie samlet til Danmark.

Det fremgår af svar fra Justitsministeriet og Udenrigsministeriet til Ekstra Bladet, samt gennemgangen af en konkret sag.

Private notater: Politikere ønskede ikke at hjælpe danske fanger i udlandet

Følger 'regeringens linje'

Justitsministeriet oplyser, at de danske embedsmænd 'følger regeringens linje' i sagerne om de danske kvinder og børn i de syriske fangelejre al-Hol og al-Roj.

Det betyder, at der skal være et 'eksplicit samtykke fra moderen til adskillelse fra barnet', før Udenrigsministeriet vil hente barnet til Danmark, oplyser ministeriet.

Det er således efter sagen om den 13-årige ikke længere nok, at barnet 'befinder sig i en alvorlig helbredssituation, som ikke kan behandles lokalt, og som ubehandlet enten kan udvikle sig livstruende eller give alvorlige, permanente men'.

Uden et underskrevet samtykke fra moderen må barnet blive i lejren.

Kun hvis der er 'et helt særligt afhængighedsforhold mellem barnet og den pågældende forældre' kan der gøres en undtagelse, forklarede udenrigsminister Jeppe Kofod under et samråd 6. september 2019:

- Det kan efter omstændighederne være tilfældet i forhold til en mor, der har et spædbarn, der stadig ammes, for at give et eksempel. I en sag med et ældre barn vil der derimod næppe være et sådant afhængighedsforhold.

Efter valget Ekstra Bladet kan ikke få svar på, om den nuværende praksis i sagerne blev indført af den nuværende eller tidligere regering. Udenrigsministeriet henviser til sagen om den 13-årige dreng, der blev hentet til Danmark 23. juni som den sag, man i dag styrer udfra. Evakueringen blev gennemført efter afholdelsen af folketingsvalget 5. juni 2019, men før statsminister Mette Frederiksens regering tiltrådte 27. juni. Ifølge svar til Folketinget var ministre i den tidligere regering informerede om evakueringen af den 13-årige, men om der på det tidspunkt var udarbejdet en decideret praksis på området er uvist.

Kræver svar

Udenrigsministeriet ønsker ikke at oplyse til Ekstra Bladet, om stramningen om at kræve samtykke til adskillelse blev introduceret af den nuværende eller den tidligere regering, hvornår praksis blev ændret, eller om der er sket ændringer siden.

Under samrådet 6. september 2019 forklarede Kofod, at sagen om den 13-årige dreng blev belyst 'på grundlag af de kriteriet den tidligere regeringen fremlagde på to åbne samråd den 27. marts i år (2019, red.),' forklarede Kofod uden at komme ind på, om regeringen havde strammet praksis.

Men det kommer udenrigsminister Jeppe Kofod til at skulle svare på nu.

Enhedslistens retsordfører, Rosa Lund, kræver klare svar:

- Det er meget problematisk. Folketinget har krav på at få den slags oplysninger. Jeg synes, det lugter af, at man helst ikke vil have, at vi fandt ud af det.

Indtil videre har Danmark hentet to børn hjem. Ud over den 13-årig dreng blev et forældreløst barn på 11 måneder evakueret i november 2019.

Siden da er ingen af de cirka 25 danske børn blevet hentet. I mindst en af sagerne foreligger dokumentation for, at en fireårig dansk pige har udviklet ptsd, og hendes et år ældre storebror er dybt traumatiseret.