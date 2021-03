Indgribende restriktioner: Maks to besøgende i private hjem i Oslo

I Norges hovedstad, Oslo, er coronasmitten stukket af. Derfor indføres der nu de mest indgribende restriktioner under coronapandemien.

Restriktionerne betyder blandt andet, at der er forbud mod mere end to besøgende i private hjem, skriver NRK.

- Det var utænkeligt for kort tid siden. Men hvis der er en ting, som den her pandemi har lært os, så er det, at livet er uforudsigeligt. I dag har vi besluttet at gøre, hvad mener er det rigtige for at mindske smitten.

- Samlet set vil restriktionerne være de mest indgribende tiltag i Oslo under pandemien. Det er hårdt, det er svært, men det er nødvendigt, siger byrådsformand Raymond Johansen (AP) til NRK.

Oslo slår smitterekord

Skyhøje smittetal

Johansen lagde på tirsdagens pressemøde ud med at konstatere, at Oslo den seneste uge havde registreret det højeste smittetryk under pandemien.

- Der er ingen tvivl om, at Oslo er inde i en tredje bølge under coronapandamien, siger Johansen til NRK.

De mange restriktioner rammer også børn og unge. Blandt andet kan børn i Oslo se frem til hjemmeskole og lukkede børnehaver i påsken.

Der sker, fordi smitten øges mest blandt de yngste i alderen 6-12 år.

Johansen sluttede tirsdag pressemødet af med en appel til borgerne i Oslo, om at følge rådene, så samfundet hurtigst muligt kan åbnes igen.

Tiltagene er indtil videre sat til at udløbe 9. april.

De sidste 14 dage er der registreret 3.300 smittede i Oslo.

