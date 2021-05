Indien: Dødelig svampesygdom spreder sig efter corona

Indien kæmper i forvejen med rekordhøje coronasmittetal, men nu får en uhyggelig sygdom indiske læger til at slå yderligere alarm.

På Sion Hospital i Mumbai har man på to måneder konstateret 24 tilfælde af den sjældne, men dødelige skimmelsvampsygdom mucormycosis. Hele sidste år konstaterede hospitalet i alt seks tilfælde - og hospitalet er ikke alene.

Det skriver BBC.

Kobles til corona

Ifølge den indiske læge Akshay Nair kan tilfældene kobles sammen med coronabehandlingen af især diabetespatienter i landet.

Diabetespatienter kan nemlig i forvejen havde et nedsat immunforsvar, og i det hårdt pressede land behandles nogle af disse med steroider, der nedsætter immunforsvaret og blodsukkerniveauet yderligere.

Hvis man ikke sørger for at være ekstra opmærksom på at behandle ens diabetes efter endt coronasygdom, kan man være særligt modtagelig over for skimmelsvampinfektionen, vurderer Akshay Nair over for BBC.

'Mareridt'

Lederen af Sion Hospitalets øre- næse- og halsafdeling Renuka Bradoo kalder sygdommen, der har en dødelig på 50 procent for et 'mareridt':

- Vi ser allerede to til tre tilfælde om ugen her. Det er et mareridt inde i pandemien, siger hun til BBC.

I Bangalore fortæller en anden læge Raghuraj Hegde, at han har set 19 tilfælde af sygdommen på bare 14 dage. Det står i skarp modsætning til de et til to tilfælde, han plejer at se i løbet af et år.

De indiske myndigheder afviser overfor BBC, at der skulle være tale om større udbrud af sygdommen i landet.