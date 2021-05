Indien: Patienter forsøger desperat at komme ud af overfyldte hospitaler

I Indien har corona fået så godt fat, at de netop nu oplever det højeste antal smittede og døde nogensinde.

Derfor har Indien genåbnet flere corona behandlingssteder, som ellers var lukket ned.

En af dem er Sardar Patel Covid Care i New Dheli med 500 sengepladser.

Det er dog til kaotiske tilstande, hvor alvorlig syge coronapatienter sidder i lange køer og venter forgæves på at få plads.

Flere dør mens de venter, rapporterer lokale medier.

Og inde i centeret kæmper patienterne for at komme ud igen.

Flere hospitaler i Indien har udenom regeringen bedt om hjælp på de sociale medier. Foto: Danish Siddiqui

Indien melder om kaotiske tilstand. For mange patienter, for få læger og for lidt ilt. Foto: Danish Siddiqui

Ingen lægekontakt

Det indiske par Goldi og Sadanand Patel har til CNN fortalt deres oplevelse om Sardar Patel Covid Care i landet med det næsthøjeste indbyggertal.

Netop nu er Sadanand Patel alvorlig syg med covid-19 og har kun 20 procent af sin lungekapacitet tilbage.

Men han vil hellere ud af centeret, for han er bange for at dø, uden nogen opdager det.

- Han spurgte mig, om jeg ikke vil tage ham væk fra det her sted. Han vil hjem, for han er bange og føler sig ikke tryg her, siger Goldi, der er syv måneder gravid med parrets første barn, til CNN.

- Jeg sagde til ham, at han skulle blive for han får i det mindste ilt her, fortsætter hun.

Nogle steder i Indien er hospitalerne så pressede, at patienterne må få ilt i biler, der holder parkeret udenfor.

Sadanand selv fortæller, hvordan han har oplevet, personer omkring ham dø på stribe, efter de har skreget efter medicin flere timer.

Selv havde han ikke kontakt til en læge mere end en eller to gange de første tre dage, han var indlagt.

- Regeringen tror, at de har åbnet et hospital, hvor folk bliver behandlet, siger Sadanand Patel.

- Men faktisk sker ingen af delene.

Hospitaler sender SOS

Det er ikke kun i Sardar Patel Covid Care indlagte patienter fortæller om kaotiske tilstande.

Også i Lala Lajpat Rai Memorial Medical College (LLRM), et hospital i Meerut, beskriver flere coranasmittede indere, hvordan personer dør på gangene og ingen får den tilstrækkelige behandling.

Selvom flere lande - blandt andet Danmark - har sendt ilt og økonomisk støtte til Indien, er sygehusvæsnet brudt sammen.

Der er ikke plads på de forskellige corona-hospitaler. Derfor er det uvist, om man som inder kan få behandling eller ej. Lægerne opfordrer borgerne til selv at finde ilt. Foto: Sanjay Kanojia

Flere sygehuset har endda på Twitter sendt SOS meddelelser ud og tagget officielle kontoer for at søge hjælp og ilt til behandlingen af de mange tusinde nye smittede hver dag.

- Vi har nu fortalt patienter, før vi indlagde dem her, at de måske bliver nødt til at finde deres egen ilt til at supplere med i nødstilfælde, siger Poonam Goyal, overlæge på Panchsheel Hospital.