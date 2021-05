Indien sætter rekord med over 400.000 smittede på et døgn

Smittetallene i Indien fortsætter med at stige og stige, og lørdag har landet sat endnu en kedelig coronarekord.

Landet har ifølge sundhedsministeriet registreret over 400.000 nye smittetilfælde på 24 timer. Det er første gang under pandemien, at et land har mere end 400.000 nye smittede på et døgn.

Det bringer det samlede smittetal i landet op på omkring 19,1 millioner, hvilket på verdensplan kun er overgået af USA med cirka 32,3 millioner smittetilfælde.

Antallet af døde per 100.000 indbyggere i Indien er på 15. I USA er antallet af døde per 100.000 indbyggere 175. I Tyskland er antallet af døde per 100.000 indbyggere omkring 100. Det viser tal fra statistikbanken Statista.com.

Der er registreret yderligere 3523 coronarelaterede dødsfald i Indien det seneste døgn. Det bringer totalen for landet op på knap 212.000. Globalt er det kun overgået af USA, Brasilien og Mexico.

Mange eksperter formoder imidlertid, at både tal for døde og smittede i Indien i virkeligheden er langt højere. De peger på et utilstrækkeligt testsystem og upræcise registreringer af årsager til dødsfald.

I New Delhi siger en professor i global sundhed, Venkat Naryan, at Indien hurtigere må udrulle landets vaccinationsprogrammer.

Han fremhæver samtidig, at de store problemer i Indien udgør en international trussel og derfor må bekæmpes med international støtte.

- Virusset kender ingen grænser, og Indiens befolkning på omkring 1,4 milliard udgør op mod en femtedel af hele verdens befolkning. Problemerne med covid-19 i Indien er derfor en stor fare for den internationale økonomi og samtidig en stor international sikkerhedstrussel, siger Venkat Naryan til CNN.

Indien står for at skulle begynde at vaccinere alle voksne over 18 år, efter at en anden smittebølge har skabt katastrofale forhold på mange af landets hospitaler.

Mindst 16 covid-19 patienter og to sygeplejersker døde lørdag ved en hospitalsbrand i den vestlige by Bharuch. Branden var den seneste af en række brande på det store lands hospitaler, som ofte mangler hospitalsudstyr, medicin og ilt til covid-19 patienter.

Indien er verdens største producent af vaccine mod covid-19, men landets sundhedssystem mangler vaccine. Indtil nu er der giver over 150 millioner doser.