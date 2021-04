Indien slår verdensrekord: Flest smittede på et døgn

Corona-smitten i Indien er eksploderet de seneste uger, og nu er der blevet slået en kedeligt verdensrekord.

I løbet af det seneste døgn er der ifølge Indiens sundhedsministerium rapporteret 349.691 nye smittede i landet.

Det skriver Sky News.

Indien slår en rekord de selv satte torsdag, hvor landet havde lige under 315.000 smittede på et døgn. Her overgik de USA's daglige rekord på 297.430.

Det store antal smittede har medført, at hospitaler i hovedstaden New Delhi mangler ilt til de indlagte. Ilt fra andre regioner i Indien og sågar fra omkringliggende lande bliver transporteret til hovedstaden med tog og militærfly.

Antallet af corona-relaterede døde var i de seneste 24 timer 2767. Det bringer det samlede antal op på 192.311.

Ifølge Sky News siges det, at der dør en person af corona-relaterede sygdomme hvert fjerde minut i New Delhi.

I alt har Indien rapporteret 16,96 millioner smittede, siden coronavirussen brød ud i slutningen af 2019.