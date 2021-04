Indiens hårdt ramte storbyer ser flere og flere ligbål

For femte dag i træk blev der mandag konstateret ny smitterekord i Indien med næsten 353.000 nye registrerede smittede.

I Delhis og andre hårdt ramte storbyer bliver lig brændt på interimistiske bålpladser, hvor der foretages hastigt arrangerede religiøse masseceremonier.

Tv-stationen NDTV har vist optagelser fra den østlige delstat Bihar, hvor et lig bliver trukket henad jorden til kremering, da der er mangel på bårer.

- Mit hjerte bløder for alle mine pårørende og bekendte i Delhi. Når man først har overværet en kremering, så forlader lugten af død aldrig én igen, siger Vipin Narang, som er professor i politisk videnskab ved læreanstalten MIT i Boston i USA.

Premierminister Narendra Modi har indtrængende opfordret alle landets borgere til at lade sig vaccinere.

Der er desperat mangel på hospitalsafsnit og anden medicin. En række lande - deriblandt Storbritannien, Tyskland og USA - har lovet at sende stærkt tiltrængte forsyninger til landet.

Mange indiske hospitaler er overfyldte, og de må afvise at tage flere patienter, da de mangler sengeplader og ilt.

- For øjeblikket er hospitalerne i en fase, hvor de må tigge og låne på grund af den ekstreme krisesituation, siger en talsmand for Sir Ganga Ram Hospitalet i hovedstaden, New Delhi.

De seneste dage har Indien dagligt registreret flere end 300.000 nye smittetilfælde.

Søndag blev der i Indien ifølge nyhedsbureauet AFP registreret 349.691 smittetilfælde og 2767 dødsfald, hvilket er det højeste siden begyndelsen af pandemien.

Indien, som har et indbyggertal på over 1,3 milliarder, ligger ret langt nede på listen over de lande med flest smittede og døde per 100.000 indbyggere.

Men eksperter frygter, at den seneste smittebølge langtfra har toppet.