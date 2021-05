Indisk coronavariant konstateret i Glostrup

Flere tilfælde af den indiske variant af coronavirus, officielt kaldet B.1.617, er blevet konstateret i et boligområde i Glostrup.

Det skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

De skriver ydermere, at de i øjeblikket samarbejder med Glostrup Kommune om lokale indsatser og smitteopsporing.

Magnus Heunicke adresserer ligeledes situationen på Twitter, hvor han fortæller, at der er iværksat en intensiv smitteopsporing, og at der allerede fra i dag vil blive stemt dørklokker i området.

Styrelsen for Patientsikkerhed udtaler til Ekstra Bladet, at der er tale om enkelte tilfælde, og at de ikke kan komme nærmere ind på hvor mange det præcis drejer sig om.