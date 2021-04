Indisk variant fundet i Norge

En coronasmittet person i Norge har fået påvist den indiske variant, og dermed har Norge fået sit første tilfælde med denne coronavariant. Det skriver Dagbladet.no.

Haukeland Universitetssjukehus bekræfter tilfældet på Twitter, hvor de skriver:

'Ved sekvensering er der fundet et tilfælde af den indiske variant B.1.617.'

Indeholder to mutationer

Den indiske variant indeholder to mutationer - E484Q og L452R. Dobbeltmutationen blev først opdaget i Indien og er sidenhen også blevet fundet i blandt andet Californien og Storbritannien. I går skrev The Guardian, at Storbritannien har fundet 77 tilfælde af varianten - fire i Skotland og 73 i England.

Afdelingsdirektør hos Folkesundhedsinstituttet Line Vold sagde torsdag til Bergens Tidende:

- Kombinationen af disse to mutationer i samme virus er ikke tidligere påvist i Norge.

Hun siger, at man på nuværende tidspunkt ikke har set indikationer på, at den indiske variant skulle være mere smitsom end for eksempel den britiske.

Bergen Kommune indkalder i dag klokken 14 til pressemøde omhandlende smittesituationen og fremtidige tiltag mod smitte.