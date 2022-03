Indkalder til banko-møde: - Det er på høje tid

I landets banko-foreninger er man begejstret over, at skatteminister Jeppe Bruus (S) nu indkalder Folketingets partier til møde om banko-stedernes fremtid

Banko-balladen fortsætter i Folketinget, men nu er der muligvis lys for enden af tunnellen for banko-foreningerne.

Den nyslåede skatteminister Jeppe Bruus (S) vil nemlig indkalde Folketingets partier til møde om foreningernes fremtid.

- Jeg har forståelse for, at det kan være frustrerende for nogle banko-foreninger, at de ikke kan udbyde banko på den måde, de gør i dag, siger skatteministeren i Folketingssalen, efter Messerschmidt havde stillet spørgsmål til sagen.

Et bredt politisk flertal er ellers for nyligt blevet enige om nye skatteregler for landets banko-foreninger.

Enten kunne de udlodde 35 procent af salgssummen til godgørende formål, ellers skulle banko-foreningerne betale 41 procent af bruttoindtægten i afgift til staten.

Men efter massiv kritik fra foreningerne og en rasende Morten Messerschmidt (DF), der føler, at Dansk Folkeparti er blevet ført bag lyset i forhandlingerne, er der muligvis lys for enden af tunnelen for banko-foreningerne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Massevis af bankoforeninger står til at lukke med de nye skatteregler. Foto: Tariq Mikkel Khan

Det er på høje tid

Hos landets banko-steder er man begejstret over, at partierne atter vil drøfte fremtiden for foreningerne.

- Det er på høje tid. Vi synes, det er ganske glædeligt, at partierne skal kigge på reglerne en gang til og forhåbentlig finde en løsning, som banko-hallerne kan se sin overlevelse i, siger Bonnie Nielsen, der er formand i Kolding Banko og sekretær i Banko-foreningerne i Danmark.

Derudover fortæller Bonnie Nielsen, at partierne muligvis havde undervurderet de mange foreninger.

- Jeg tror, at de (partierne, red.) har undervurderet den drivkraft, der er i at redde banko-hallerne - både for medlemmerne, men også for godtgørende formål, der får glæde af banko-stedernes overskud, afslutter hun.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Troels Ravn (S) fortæller nu, at partierne blev advaret om de alvorlige konsekvenser. Foto: Socialdemokratiet

Trækker i land

Ekstra Bladet har dækket banko-balladen tæt. Skatteordfører Troels Ravn (S) - som var med til at stemme grønt for de nye skatterammer - var i første omgang var forundret over banko-foreningernes reaktion.

- Vi har talt med banko-folket, og forståelsen var, at den nye lov ikke ville tage livet af banko-foreningerne, lød ordene for skatteordføreren.

Da Ekstra Bladet konfronterede ham nogle dage senere, fik piben dog en anden lyd.

- Du siger, at I har haft en tæt kontakt med banko-foreningerne. Var der på intet tidspunkt, hvor I blev advaret om, at den nye aftale vil lukke stribevis af banko-steder i landet?

- Jo, jeg har hørt ordene, og vi (ordførerne) blev advaret. Men med aftalen havde jeg bestemt ikke det indtryk, at banko-foreningerne ville være så kritiske, som de viste sig at være.

- Du siger, at der var en gensidig forståelse mellem Folketingets partier og banko-foreningerne, da de nye skatteregler skulle laves. Men foreningerne har hele tiden skreget, at den nye aftale vil lukke massevis af foreninger. Hvordan hænger det sammen?

- Jeg har ikke genkendt, at det her (de nye skatteregler, red.) skulle have så stor en effekt for banko-foreningerne, at de vil ødelægge grundlaget for at afholde banko-spil.

Partierne er nu indkaldt til møde torsdag, hvor banko-stedernes fremtid er på spil.

I dag er reglerne således, at der betales 17,5 procent i afgift af kontantgevinster over 200 kroner og af varegevinster over 750 kroner.

--------- SPLIT ELEMENT ---------