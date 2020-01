Indkalder til hastemøde efter drab

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, har indkaldt medlemslandenes ambassadører til hastemøde mandag.

Det er situationen i Mellemøsten efter drabet på den iranske general Qassem Soleimani, der er på dagsordenen ved mødet.

Iran har varslet et modsvar på det amerikanske droneangreb fredag, der dræbte den magtfulde iranske militærleder.

Udenrigsminister Jeppe Kofod (S) skriver i en udtalelse, at regeringen ser frem til det ekstraordinært indkaldte møde i Nato-ambassadørkredsen.

- Vi ser også frem til at høre mere fra den irakiske regering. Det er vigtigt at huske på, at vi er i Irak for at bekæmpe Isil. Og dén opgave er ikke slut, siger Kofod.

Det irakiske parlament har søndag opfordret landets regering til at sende den USA-ledede koalition, der bekæmper Islamisk Stat - eller Isil - ud af Irak.

Omkring 130 danske soldater er en del af den koalition.

- Jeg vil gerne gentage opfordringen til, at alle parter gør alt, hvad de kan for at deeskalere den spændte situation, lyder det fra Jeppe Kofod.

Nato-ambassadørerne mødes klokken 15 mandag i Det Nordatlantiske Råd (North Atlantic Council).

Rådet er Natos vigtigste besluttende instans, hvor ambassadørerne fra medlemslandene mødes løbende, normalt en gang om ugen.

Nato-landenes udenrigs- og forsvarsministre mødes et par gange om året.

Kommer hjem i kister

USA's militær i Mellemøsten kommer til at betale prisen for drabet på den iranske general Qassem Soleimani, advarer den libanesiske Hizbollah-leder, Hassan Nasrallah.

I en tale for at markere generalens død siger Nasrallah, at det ikke kun er Irans ansvar at reagere på drabet, men også Irans allieredes ansvar.

- Den amerikanske hær er den, der dræbte dem, og det er den, der vil betale prisen, siger Hizbollah-lederen.

- En retfærdig straf er rettet mod den amerikanske militære tilstedeværelse i regionen: amerikanske militærbaser, amerikanske flådeskibe, enhver amerikansk officer og soldat i vores lande og region, siger Nasrallah.

Han understreger, at civile amerikanere "ikke skal røres", for det vil blot tjene præsident Donald Trumps agenda.

- Når kisterne med amerikanske soldater og officerer begynder at blive bragt til USA, vil Trump og hans administration indse, at de virkelig har tabt regionen og vil tabe valget, siger Nasrallah med henvisning til præsidentvalget i USA i november.

Hizbollah-lederens tale blev vist på storskærm og sendt via et videolink. Nasrallah har i de seneste år levet i skjul af frygt for at blive offer for et israelsk attentat.

Den militante Hizbollah-milits blev dannet i 1982 under Libanons borgerkrig. Det var Irans magtfulde Revolutionsgarde, der dannede militsen. I dag udgør den fortsat en vigtig del af en iranskstøttet militæralliance i regionen.