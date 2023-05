Indkalder til krisemøde i Venedig

Vandet i den italienske turistby er blevet grønt, og det har fået præfekten i byen til at hasteindkalde til krisemøde

Hvad i alverden er det?

Den undren er nok udbredt blandt byens tusindvis af turister denne sidste søndag i maj.

For ifølge det italienske brandvæsen, Vigili del Fuoco, er vandet i det italienske turistmekka pludselig blevet grønt, og det har nu fået byens præfekt, Michele Di Bari, til at hasteindkalde til et krisemøde.

Det skriver italienske Corriere della Sera.

Årsagen til, at vandet er blevet grønt, er endnu ikke slået fast. Men teorien er nu, at en gruppe klimaaktivister skulle stå bag.

Samtidig fortæller Aldo Reato fra kommunalbestyrelsen, at intet tyder på, at der er tale om en forurening af en art. Men brandvæsenets teknikere og eksperter er i skrivende stund i gang med at undersøge vandet nærmere.

Italien hårdt ramt

På det seneste har Italien oplevet flere aktioner fra klimaaktivisters side. Blandt andet var vandet i Trevi-fontænen i Rom for nylig farvet sort i protest mod brugen af fossile brændstoffer.

Men i modsætning til de aktioner er der ikke umiddelbart nogen gruppe eller personer, der har taget skylden for at have ændret farven i Venedigs kanal søndag.

Det er ikke første gang, at Venedigs store kanal er blevet farvet grøn, skriver nyhedsbureauet AFP.

I 1968 farvede den argentinske kunstner Nicolas Garcia Uriburu vandet selvlysende grønt. Det skete for at gøre opmærksom på miljø- og klimaspørgsmål.