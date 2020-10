Regeringen indkalder til nyt pressemøde søndag klokken 13, hvor fire ministre vil tale om de skærpede restriktioner og konsekvenserne heraf for danskerne.

Der er tale om social- og indenrigsminister Astrid Krag, børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil, uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen og kultur- og kirkeminister Joy Mogensen.

Ministrene vil også have fokus på indsatsen for at bekæmpe ensomhed og isolation som følge af coronakrisen, fremgår det af en pressemeddelelse.

Pressemødet vil foregå i Social- og Indenrigsministeriet.

Skærpede restriktioner

Fredag meldte statsminister Mette Frederiksen ud, at man skærpede de nuværende restriktioner i Danmark, fordi smittetallet var begyndt at stige for meget.

Det betyder bl.a. at forsamlingsforbuddet fra mandag bliver sat ned fra 50 til 10 mennesker. Derudover vil det fra torsdag være et krav at bære mundbind, når man eksempelvis skal købe ind eller i banken.