Indkalder til pressemøde i ubådsdrama

Den amerikanske kystvagt vil senere onsdag holde et pressemøde og give opdateringer om ubåden Titan, som søndag forsvandt i farvandet ved Titanic.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters vil pressemødet foregå i Boston klokken 19 dansk tid.

Pressemødet kommer, mens tiden er ved at rinde ud for de fem personer, som menes at være ombord i ubåden.

Tirsdag aften dansk tid var meldingen fra kystvagten, at der kun var 40 timer indtil ilten slipper op. Onsdag morgen er der kun ilt til lige over et døgn.

Bankelyde

Seneste udvikling er i eftersøgningen er, at der er hørt bankelyde i området.

USA's kystvagt i Boston bekræfter ifølge Reuters, at et canadisk fly har opsnappet undervandslyde med 30 minutters mellemrum i området, hvor ubåden Titan er forsvundet.

Den efterfølgende eftersøgning har dog endnu ikke givet pote, lyder det.