Indkalder til pressemøde om AstraZeneca

Lægemiddelstyrelsen og Sundhedsstyrelsen indkalder til et pressemøde torsdag om brugen af AstraZenecas vaccine.

Det oplyser Sundhedsstyrelsen i en pressemeddelelse.

Pressemødet vil blive afholdt klokken 12.15, og deltagerne bliver enhedschef i Lægemiddelstyrelsen Tanja Erichsen og direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm.

Sat på pause

Det ventes, at sundhedsmyndighederne på pressemødet vil komme med en udmelding om, om Danmark vil forlænge vaccinationspausen med AstraZeneca eller begynde at anvende vaccinen igen.

Vaccination med AstraZeneca har været sat på pause siden 11. marts og 14 dage frem grundet en mistanke om alvorlige sjældne bivirkninger ved vaccinen. Siden da har flere europæiske lande fulgt trop og sat vaccinationen på pause.

To døde

Både herhjemme og i udlandet har der været indberetninger om blodpropper, blødninger og lavt blodpladetal, efter at flere personer har modtaget vaccinen.

I Danmark er to personer ligeledes døde, efter at de har fået AstraZeneca-vaccinen. Derudover er to medarbejdere fra Region Hovedstaden blevet indlagt med alvorlige symptomer inden for 14 dage efter vaccination med coronavaccinen.

Til trods for at bivirkninger som blodpropper ikke kan udelukkes i sjældne tilfælde, slog Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, torsdag fast, at vaccinen er sikker og effektiv.

I alt 331.561 danskere er i dag færdigvaccineret. Det svarer til 5,7 procent af befolkningen.

