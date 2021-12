Indkalder til pressemøde om landets coronastatus

... så vi kan gemme denne artikel for dig.

Ën række myndigheder har tirsdag indkaldt til pressemøde om corona.

Det sker efter flere dage med stigende smitte og omikronsmitte.

Til stede er direktør for Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm, Styrelsen for Patientsikkerheds direktør, Annette Lykke Petri, Lisbet Zilmer-Johns, der er direktør i Styrelsen for Forsyningssikkerhed, og Henrik Ullum, Statens Serum Institut.

Pressemødet finder sted klokken 16.

Det vides ikke, om det var planen, at sundhedsminister Magnus Heunicke, der er smittet med corona og isoleret på et hotel i Bruxelles, skulle have deltaget på pressemødet.

I pressemeddelelsen skriver Sundhedsstyrelsen, at emnerne vil være 'smitteopsporing, status på smitten på skoleområdet, testkapaciteten, status på smitten, og udbredelsen af virus-varianten Omikron, samt revaccinationsindsatsen'.

Mette Frederiksen sagde tidligere tirsdag, at der kan komme flere restriktioner på grund af omikron.