Indkaldt i samråd: 'Vækker mindelser om Britta Nielsen'

En række kritiske artikler fra Ekstra Bladet leder tankerne hen på den svindeldømte Britta Nielsen.

Så kontant er meldingen fra Pia Kjærsgaard (DF), som har indkaldt Mattias Tesfaye (S), udlændinge- og integrationsminister, i samråd.

'Sagen vækker mindelser om sagen med den tidligere ansatte i Socialstyrelsen, Britta Nielsen, der nærmest havde adgang til pengekassen som et tag-selv-bord. Mener ministeren, at der kan være noget strafferetligt at komme efter,' lyder et af samråds-spørgsmålene fra den tidligere DF-formand.

Skandalesag: Styrelse tjekkede ikke centralt dokument

Samrådet er sat til 30. september og kommer i kølvandet på en række afsløringer, der sætter spørgsmålstegn ved Udlændingestyrelsens brug af danskernes skattekroner.

Blandt andet har Ekstra Bladet kunne fortælle, at Udlændingestyrelsen i 2012-2018 udbetalte 218 millioner kroner uden at kontrollere, hvad pengene blev brugt på.

Købte traktor i kærestes firma

Senest har Ekstra Bladet afsløret, at en betroet medarbejder i asylsystemet brugte skattekroner på at købe en traktor til knap 200.000 kroner af sin kærestes firma, som ellers intet havde med traktorer at gøre.

Købet blev foretaget af den 57-årige kvinde med initialerne 'GC', der stod for inventaret på landets asylcentre i perioden 2012 til 2018.

En sag, der ifølge en ekspert kan handle om ulovlig overbetaling.

Ekspert undrer sig: Asyl-ansats traktorkøb bør undersøges

Det er den samme kvinde, som sikrede sin kæreste opgaver for over fire millioner kroner, mens hun var ansat hos Forsvaret og siden Jammerbugt Kommune - de to myndigheder, som varetog inventaropgaven på landets asylcentre på vegne af Udlændingestyrelsen.

Gift for samfundet

Det er det rene gift for samfundet, hvis der er blevet misbrugt penge i asylsystemet. Derfor skal de sager, som Ekstra Bladet har bragt frem, undersøges grundigt.

Sådan lød beskeden 30. juni fra udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S), efter at Ekstra Bladet fremlagde en lang række mistænkelige forhold i forbindelse med den 57-årige kvindes varetagelse af inventaropgaven.

- Jeg kan ikke kigge dig i øjnene og sige helt sikkert, at der ikke er noget at komme efter. Og det irriterer mig, og det vil jeg gerne til bunds i, sagde Mattias Tesfaye.

Ministeren har ifølge Pia Kjærsgaard ikke indtil nu ikke givet fyldestgørende svar, hvorfor den tidligere DF-formand nu har placeret Mattias Tesfaye i den varme stol.

- Jeg vil på det kraftigste opfordre ministeren til at læse Ekstra Bladets artikler, hvis han ikke allerede har gjort det. Der står det jo sort på hvidt, hvordan der er røget millioner gennem systemet til kærester og så videre.

- Det er dybt bekymrende. Det her må bare ikke ske, uden at det får konsekvenser. Så nu må ministeren forklare sig, har Pia Kjærsgaard tidligere sagt til Ekstra Bladet.