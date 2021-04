Indlagt Aleksej Navalnyj behandles med medicin og vitaminer

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj er blevet overflyttet til et hospital for indsatte og tilses dagligt af en læge.

Hans tilstand beskrives som tilfredsstillende.

Det oplyser de russiske fængselsmyndigheder til nyhedsbureauer i Rusland.

Myndighederne siger i en erklæring, at læger har 'truffet en beslutning' om at indlægge Navalnyj på hospitalet i straffekolonien øst for Moskva.

Myndighederne siger, at Navalnyj, der sultestrejker, har indvilget i at tage vitaminer i forbindelse med medicinsk behandling.

Der er planlagt nye demonstrationer til støtte for Navalnyj. Russisk politi advarer mandag alle mod at deltage i dem.

Navalnyj indledte en sultestrejke 31. marts. Ifølge hans egen læge er hans helbred så svagt på grund af sultestrejken - og muligvis også sidste års alvorlige forgiftning - at han risikerer at dø.