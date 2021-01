Indlagte med covid-19 falder for fjerde dag i træk

Der er registreret yderligere 701 smittede med covid-19.

Det viser en opgørelse fra Statens Serum Institut, som omfatter 30 timer på grund af tekniske problemer torsdag.

For fjerde dag i træk falder det samlede antal coronapatienter på landets hospitaler. Antal indlagte er siden torsdag faldet med 28, så 583 patienter med covid-19 nu er indlagt.

Heraf er 103 indlagt på en intensivafdeling, og 71 patienter får hjælp af en respirator til at trække vejret.

Det samlede antal indlagte er det laveste siden 18. december.

Smittetallene understøtter overordnet, at smittekurven fortsat er faldende, men man skal være opmærksom på, at smitten fortsat ligger på et væsentlig højt niveau.

Det siger Christian Wejse, afdelingslæge på infektionsmedicinsk afdeling på Aarhus Universitetshospital.

- Vi har jo i juli været helt nede på 300 positive tilfælde på en uge, så der er stadig langt til det niveau, siger han og tilføjer, at forlængelsen af restriktionerne er den sikre beslutning.

Siden torsdag er der udført 126.855 prøver - dermed er positivprocenten 0,55.

Yderligere 43 personer er blevet indlagt. At det samlede antal indlagte er faldet, kan både forklares med udskrivelser og dødsfald.

Torsdag aften forlængede regeringen de nuværende coronarestriktioner med tre uger til 28. februar. Det er den sikre beslutning, siger Christian Wejse.

- Det kan godt være, at man kunne have gamblet lidt med nogle åbninger, men vi skal være opmærksomme på, at vi har to kurver i spil: en flot faldende kurve med det almindelige coronavirus og så en anden stigende kurve med B117 og måske også nogle af de andre smitsomme varianter.

- Der er ikke rum til en masse gambling, siger han.

Der er i uge 3 fundet i alt 296 tilfælde af varianten, der stammer fra Storbritannien. Det er en stigning fra 226 ugen før.

Det hører med til historien, at lyntest ikke indgår i opgørelsen fra SSI.

Lyntest tilbydes på statens regning hos fire private virksomheder. I løbet af torsdag blev der registreret 99 smittede ved hjælp af lyntest.

I kampen mod covid-19 er myndighederne i færd med at vaccinere befolkningen mod virusset.

Ifølge den seneste vaccineopgørelse fra SSI, der løber til tidligt fredag morgen, har 184.307 personer påbegyndt vaccination. Det svarer til 3,16 procent af befolkningen.

44.568 personer er færdigvaccineret. Det er 0,76 procent af befolkningen.