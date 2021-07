Indonesien forbereder sig på det værst tænkelige smitte-scenarie

Indonesien har forberedt en backupplan i tilfælde af, at det værst tænkelige skulle ske, og det daglige antal nye bekræftede smittetilfælde af coronavirus når op mellem 40.000 og 50.000.

Det fortæller minister Luhut Pandjaitan til journalister tirsdag.

Ifølge Luhut Pandjaitan, der er minister for maritime anliggender og investeringer, har regeringen sikret en plan, der går ud på at omdanne indkvarteringsfaciliteter til isolationsfaciliteter.

Derudover har regeringen øget produktionen af ilt.

Sundhedsminister Budi Gunadi Sadikin fortæller tirsdag, at der bliver holdt nøje øje med provinserne i Sumatra og Kalimantan, der er den indonesiske del af øen Borneo, som kæmper med den særligt smitsomme Delta-variant

Mandag blev der registreret 558 coronarelaterede dødsfald og 29.745 nye smittetilfælde i landet.

I ti af de seneste 15 dage har verdens fjerdemest folkerige land sat rekord i antal nye smittede.

Ifølge sundhedsministeriet var 75 procent af kapaciteten på landets hospitaler nået per 2. juli.

Dog melder flere hospitaler på øen Java om en opbrugt kapacitet på 90 procent, herunder i hovedstaden Jakarta.

Der er desuden blevet meldt om iltmangel flere steder. Myndighederne siger, at manglen skyldes udfordringer med distributionen samt begænset produktion.

Det står særligt slemt til på øerne Java og Bali, hvor der lørdag blev indført strengere restriktioner.

Blandt andet er der indført yderligere restriktioner på rejser, ligesom at det er forbudt at spise på restaurant.

Også udendørs sportsarrangementer er forbudt, mens kun essentielle arbejdspladser må holde åbent.

Disse restriktioner blev mandag udvidet til 20 andre provinser i landet med virkning fra tirsdag.

Restriktionerne gælder foreløbigt frem til 20. juli, men kan forlænges, indtil de daglige smittetal når under 10.000.

Flere end 21.000 politibetjente og soldater er indsat på Indonesiens mest folkerige ø, Java, såvel som på turistøen Bali.

Det sker for at sikre, at de nye restriktioner bliver overholdt.