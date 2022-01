Indonesien slipper 33 skildpadder fri efter redningsaktion

Indonesien har lørdag sluppet 33 grønne havskildpadder fri, efter at de i december blev reddet fra en gruppe krybskytter.

De grønne havskildpadder er truede og beskyttede i Indonesien.

Ved en redningsaktion i slutningen af december blev de konfiskeret i en aktion udført af den indonesiske flåde. Samtidig blev mere end 20 formodede smuglere anholdt, skriver nyhedsbureauet dpa.

Lørdag var flere turister og frivillige samlet på stranden i Bali for at se de grønne skildpadder kravle mod havet og frihed.

Indonesien har udviklet sig til at være et epicenter for ulovlig handel med havskildpadder. De bliver solgt til lande som Malaysia, Vietnam og Kina.

Det kan straffes med op til fem års fængsel, hvis man dømmes for at være involveret i ulovlig handel med skildpadder i Indonesien.

De grønne havskildpadder er en af verdens største slags skildpadder.

Bestanden er faldet betragteligt de seneste år. Årsagen er blandt andet jagt, mangel på ynglesteder, og fordi de bliver fanget i fiskenet.

De er også ofre for plastikforurening i havene. Mange skildpadder bliver således fundet med plastik i maven ifølge Verdensnaturfonden (WWF). Årsagen er blandt andet, at de forveksler plastikposer med vandmænd.

De indonesiske myndigheder håber, at de 33 skildpadder, der lørdag er sluppet fri, forplanter sig og bidrager til at hæve bestanden.