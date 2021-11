Indrømmer: 'Jeg er racist'

'Jeg indrømmer gerne: Jeg er racist. Hvad vil du gøre ved det?'

Sådan skrev Olger Drønnesund, der i 2019 blev valgt ind til kommunestyrelsen i den norske kommune Ålesund, på Facebook, efter at han satte spørgsmålstegn ved, om den norske sprinter Ezinne Okparaebo, der blev født i Nigeria og som barn flyttede til Norge, var norsk.

Efterfølgende har Drønnesunds ageren på Facebook fået skarp kritik af organisationen Antirasistisk Senter, der fortæller til NRK, at de opfordrer lokalpolitikerens parti, Pensjonistpartiet, til at tage affære.

Formand for partiet, Kurt Johnny Hæggernæs, fortæller, at han ikke var bekendt med sagen før NRKs henvendelse, og at han vil tage kontakt til Olger Drønnesund.

33-årige Ezinne Okparaebo har repræsenteret Norge ved flere atletikmesterskaber. Foto: Mark Schiefelbein/Ritzau Scanpix

I et interview med NRK står Olger Drønnesund ved, hvad han har skrevet på det sociale medie. Han mener dog ikke, at det er racistisk at mene, at Ezinne Okparaebo, der i løbet af karrieren har vundet EM-guld på 100 meter, ikke er 'norsk'.

- Ja, jeg spørger igen: Er hun norsk? Efter min mening er hun ikke norsk. Det er pakistanerne, der kom ind i 1970, heller ikke. De har fået norsk statsborgerskab af forrædere, siger Olger Drønnesund til NRK.

Efter interviewet har lokalpolitikeren valgt at gøre sin profil på Facebook privat.