Indsætter evakueringsfly: Danske turister kan flyve hjem mandag aften

Alle danske Tui-kunder, som er evakueret på Rhodos, er blevet tilbudt at kunne rejse hjem mandag aften

Alle de nordiske Tui-rejsende, der er evakueret på den sydlige del af den græske ø Rhodos, er mandag blevet tilbudt en plads på et evakueringsfly.

Det oplyser kommunikationschef i Tui Danmark Mikkel Hansen til Ekstra Bladet.

Flyet har afgang 22.55 og vil lande i Billund 01.40.

- Der er plads til omkring 180 gæster. Jeg går ud fra, der er flest danskere, der vil tage imod tilbuddet, da flyet lander i Billund, men det er et tilbud til alle nordiske gæster, fortæller han.

Kaos

Rhodos, som er et populært turistmål, har været ramt af voldsomme skovbrande siden tirsdag, som har ført til, at tusindvis af turister er blevet evakueret. Det gælder også danske turister.

Det har fået rejseselskabet Tui til at aflyse alle afgange til og med tirsdag. Det går ud over 341 danske rejsende, oplyste Mikkel Hansen, som er kommunikationschef i Tui Danmark til Ritzau i søndags.

Det er især den sydlige del af øen, som har været påvirket af brande. Tui har evakueret lidt over 50 danskere fra de berørte områder. De har i alt 960 danske gæster på øen.

Over for Ekstra Bladet fortæller kommunikationschefen, at han ikke på nuværende tidspunkt ved, hvor mange af de danske turister, der vil tage imod det frivillige tilbud.

Han slår dog fast, at de gæster, der ikke vælger at takke ja til evakueringsflyet, vil kunne komme hjem som planlagt, da Tui fortsat sender tomme fly af sted, som kan hente de gæster, der er på øen.

Tusindvis

Over 30.000 mennesker er blevet evakueret på grund af naturbrandene.

Lørdag aften blev omkring 2000 turister evakueret med både fra Rhodos. Det oplyste den græske kystvagt ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Både den græske kystvagts skibe og mere end 30 privatejede både deltog i evakueringen af turisterne.

Brandvæsenet i Grækenland har kategoriseret Rhodos samt øen Evvia og hele østkysten af det græske fastland som kategori 5-områder.

Det vil sige, at der er den højeste risiko for brand.

