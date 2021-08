Indsats i Afghanistan aflyser ugens nye rejsevejledninger

Udenrigsministeriet har den seneste tid opdateret sine rejsevejledninger hver uge. Men sådan bliver det ikke i denne uge. Det oplyser Udenrigsministeriet i en pressemeddelelse.

Ressourcerne i Udenrigsministeriets Borgerservice er nemlig blevet brugt på indsatsen i Afghanistan. Her er en evakuering i gang, efter at Taliban har erobret magten.

- Vi henviser i stedet til coronasmitte.dk, hvor du kan finde opdateret information om smittesituationen i EU og Schengenlandene, skriver ministeriet.

De nuværende rejsevejledninger gælder nu frem til lørdag 28. august. Den næste opdatering af dem ventes fredag 27. august.

Rejsevejledningerne inddeler verdens lande i farvekategorier, baseret på hvordan smitten med ny coronavirus er i landet.

Alt efter situationen gælder der visse regler, når man ankommer fra landet. For eksempel efter en ferie.

Hvis et land er skraveret gult på Udenrigsministeriets coronakort, skal man for eksempel testes, når man kommer tilbage til Danmark fra landet. Det gælder blandt andet for Frankrig.

Det krav er man dog fritaget for, hvis man tidligere har været smittet med ny coronavirus eller er blevet vaccineret.

De seneste dage har Danmark evakueret danske statsborgere samt afghanere, der har arbejdet for Danmark i Afghanistan, og deres familier fra Afghanistan.

Det sker, efter at den militante islamiske bevægelse Taliban på kort tid har generobret magten i landet, efter at USA har trukket sine tropper ud.

Fire fly er de seneste dage landet i København med evakuerede - det seneste fredag morgen. Hovedparten af de afghanske tolke, der har samarbejdet med danske soldater i Afghanistan, er blevet evakueret.

Ud over tolkene evakueres også andre fra Afghanistan til Danmark. For eksempel personer, der har arbejdet på den danske ambassade.

Hvor stort et antal lokalt ansatte og deres familier Danmark vil evakuere fra Afghanistan, er der ikke klarhed over.

Udenrigsministeren fra Pakistan, der hjælper Danmark med evakueringerne, har tidligere sagt, at hjælpen omfatter 431 afghanere. Det er dog ikke bekræftet fra dansk side.