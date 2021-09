Indsatte nedlægger arbejdet: Virkelig stramt

De indsatte i Sdr. Omme Fængsel må skyde en hvid pind efter deres weekendplaner, hvis de skulle have haft udgang.

En indsat i fængslet er nemlig testet positiv for coronavirus, og derfor har fængslet indført en række restriktioner for at begrænse smitten.

'Kriminalforsorgen kan oplyse, at der for at forhindre smittespredning er truffet afgørelse om at besøg og udgang, herunder frigang, indtil videre ikke tillades.'

'I den forbindelse er der indsatte, som har nedlagt arbejdet,' skriver fra Anne Therkelsen, institutionschef for Institution Sønder Omme, i en mail til Ekstra Bladet.

Stor frustration

Alec Krebs, der er indsat i Sdr. Omme Fængsel, fortæller, at frustrationerne over de nye restriktioner har spredt sig blandt de indsatte.

- Det er virkelig stramt at sidde og se på en, der skulle have været til konfirmation eller barnedåb, siger han.

Han fortæller videre, at de indsatte ifølge ham har svært ved at forstå, hvorfor dem, som er færdigvaccinerede, ikke kan få tilladelse til udgang.

- Vi ved allesammen, at der er tre ting at se frem til herinde, og det er besøg, orlov og løsladelse. Hvis man tager det fra folk herinde, så har man bare slet ikke noget at se frem til, siger Alec Krebs.

Forventer normal drift næste uge

De indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel har arbejde inden for blandt andet landbrug og køkken, og de leverer mad til arresthuse i området.

'Arbejdsnedlægningen forventes ikke at have alvorlig betydning for fængslets produktion, og leverancer af mad til arresthuse i området vil kunne overholdes,' oplyser Anne Therkelsen.

Det skyldes, at det forventes, at driften kan normaliseres i starten af næste uge, og at de indsatte vil genoptage arbejdet.

'Den endelige plan for genåbning laves, når alle testsvar fra test af ansatte og indsatte er kommet ind,' lyder det fra Anne Therkelsen.

