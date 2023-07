Indstiller flytrafik: Demonstranter på landingsbanen

Klimademonstranter har blokeret for flytrafikken tyske lufthavne. Hamborg lufthavn har indstillet al flytrafik

Flytrafikken er indstillet i Hamborg lufthavn, fordi en række klimademonstranter har sat sig på landingsbanen og nægter at flytte sig.

Det fremgår af lufthavnens hjemmeside, at alle fly i øjeblikket er suspenderet, fordi 'uautoriserede personer' har tilkæmpet sig adgang til lufthavnsområdet.

På Twitter skriver organisationen Letzte Generation, at der er tale om en klimaprotest.

'Vi protesterer mod regeringens manglende planlægning og brud på love i klimakrisen.'

'Den ene varmerekord efter den anden bliver i øjeblikket slået rundt om i verden. En forværring af klimakrisen vil føre til, at store dele af verden bliver ubeboelig, allerede i dette århundrede,' skriver gruppen.

Det fremgår af billeder, som gruppen har delt på Twitter, at politiet er til stede og er i dialog med klimademonstranterne.

Ifølge den tyske avis Bild har aktivister også været på banen i lufthavnen i Düsseldorf. Her har tysk politi dog været på stedet for at håndtere aktivisterne.