Indtager jysk motorvej

En lastbilskolonne, der er intet mindre end fire kilometer lang, indtager mandag aften E45 Motorvejen i Sønderjylland. Her sætter infanteri-kampkøretøjerne kursen mod Tyskland, hvor de skal deltage i en skydeperiode i det tyske område Grafenwöhr.

Det skriver Forsvaret i en pressemeddelelse.

'Kolonnen, der triller ud på motorvejen mandag aften, består af 12 lastbiler med blokvogne, som hver især bærer et infanterikampkøretøj på 32 tons', står der i pressemeddelelsen.

Lastbilerne skal køre med 300 meters afstand til hinanden, og derfor vil køretøjerne køre i en fire kilometer lang række.

'Det er panserinfanterikompagniet Ruder Fire fra Jydske Dragonregimentet, der skal på skydeperiode i det amerikanske øvelsesterræn i Grafenwöhr i Tyskland', skriver Forsvaret.

Den danske forsvar har benyttet Grafenwöhr siden år 2000, fordi det her er muligt at øve kamp mod bevægelige mål samt at kæmpe i både skov og bymiljø.

Lastbilerne kører fra Flyvestation Skrydstrup, hvorfra den indtager E45 Motorvejen på vej mod Tyskland.

Transporten styres af Tung Transport og Svær Transport fra Trænregimentet i Aalborg.

Køretøjerne kører hjem igen 20. august.

Foto: Forsvaret

