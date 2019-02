Indvandreres syn på ligestilling vækker politisk bekymring

Homoseksualitet bør ikke være accepteret af samfundet. Kvinder, der går udfordrende klædt, er selv skyld i seksuelle overgreb. Og en mand bør forsvare sit omdømme med magt om nødvendigt.

Sådan lyder svarene fra cirka hver femte ikkevestlige indvandrer i en ny undersøgelse om ligestilling og maskulinitet. Det skriver Jyllands-Posten.

Undersøgelsen er udarbejdet af Als Research for Ligestillingsafdelingen under Udenrigsministeriet. 4423 mænd og kvinder i alderen 18-64 har deltaget i undersøgelsen.

Mandlige indvandrere og efterkommere med ikkevestlig oprindelse har været den primære målgruppe med 2324 respondenter.

Ligestillingsminister Eva Kjer Hansen (V) er bekymret over undersøgelsens resultater.

- At 17 procent mener, at det skulle være en fribillet til at begå et seksuelt overgreb, når en kvinde går udfordrende klædt, er jeg simpelthen rystet over, siger hun til Jyllands-Posten.

Det er Eva Kjer Hansen, som har bedt om undersøgelsen. Hun vil nu drøfte problemet med politiske kolleger og fagfolk.

Socialdemokratiet deler ministerens bekymring.

- Det er en alvorlig udfordring, når vi flere steder kan se, at 20 procent ikke bakker op om ligestilling. Både i forhold til kvinders frigørelse og accepten af homoseksualitet, siger ligestillingsordfører Rasmus Horn Langhoff (S) til Jyllands-Posten.

Undersøgelsen konkluderer, at det største mindretal, der taler imod ligestilling og har mandsdominerede holdninger, findes hos mænd med ikkevestlig baggrund.

I den gruppe mener 22 procent, at homoseksualitet ikke bør være accepteret af samfundet. 49 procent mener, at det bør være accepteret.

17 procent er helt eller overvejende enige i, at kvinder, der går udfordrende klædt, selv er skyld i, hvis de udsættes for seksuelle overgreb.

- Vi er nødt til at komme i dialog med især de minoritetsetniske mænd for at få dem til at acceptere de frihedsværdier, der er i samfundet, siger Eva Kjer Hansen.

Både Eva Kjer Hansen og Rasmus Horn Langhoff fremhæver også positive tendenser i undersøgelsen. Heriblandt at halvdelen af de ikkevestlige mænd konsekvent giver udtryk for ligestillingsorienterede holdninger.