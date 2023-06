Inflation på historisk retur: I morgen sætter de priserne ned

En tur i det lokale supermarked har været alt andet end sjovt det seneste år.

Voldsomme prisstigninger har gjort, at man næsten ikke længere tør smide sine varer på båndet. Indkøbskurven er nemlig blevet skræmmende dyr at fylde.

I april varslede supermarkedsgiganterne Coop og Salling Group så kommende prisfald. I morgen ser det endelig ud til at blive en realitet, skriver Finans.

Indholdet i indkøbskurven er det seneste år blevet cirka 15 procent dyrere, viser seneste tal. Foto: Henning Hjorth

Normalt lejde

Som Ekstra Bladet har afdækket, har begge koncerner ellers sat priserne i vejret gennem de seneste år, hvor enkelte varer har været gennem en regulær priseksplosion.

Hos Coop fortæller informationsdirektør, Jens Juul Nielsen, til Finans, at man nu endelig sænker priserne:

- Vi har den seneste periode presset på for prisfald hos leverandører, og retningen nu går den vej for en række varegrupper. Vi forventer, at samme udvikling kan fortsætte den kommende tid. Helt konkret sætter vi i den forbindelse prisen ned på 40 mejerivarer i vores butikker med virkning fra allerede tirsdag.

Nogenlunde samme melding kommer fra konkurrenten Salling Group, der står bag supermarkeder som Netto, Bilka og Føtex.

Inflationen dykker

Undskyldningen for de markante prisstigninger har længe været den tårnhøje inflation.

Men mandag lød det så, at Inflationen er styrtdykket i maj. Tallet lyder nu på en stigning i forbrugerpriserne på 2,9 procent sammenlignet med sidste år.

Der er tale om et historisk fald i inflationen. Det er især lavere priser på el og brændstof, der er med til at trække priserne ned.

Ifølge Kristian Skriver, seniorøkonom i interesseorganisationen Dansk Erhverv, er der tale om et 'kraftigt' fald i de samlede forbrugerpriser.

- Forbrugerne høster nu gevinsterne af, at priserne på energi, råvarer og fragt er faldet mærkbart og reduceret produktionsomkostningerne, skriver han i en kommentar.

- Det sætter en tyk streg under, at de værste måneder med galoperende høj prisstigninger er et godt stykke bag os.