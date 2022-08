Inflationen banker fortsat afsted: - Det er voldsomt

Nyeste tal fra Danmarks statistik viser, at inflationen fortsat stiger i både Danmark og EU. Vi er et skridt nærmere recessionen, vurderer cheføkonom

Priserne fortsætter med at banke i vejret.

Inflationen i Danmark steg nemlig i juli 2022 til 9,6 pct. fra 9,1 pct. i juni 2022.

Det skriver Danmarks Statistik.

De tårnhøje tal er dårligt nyt for økonomien og forbrugeren, forklarer cheføkonom i Sydbank Søren Kristensen til Ekstra Bladet.

- Det betyder, at købekraften bliver markant forringet. Det ser endnu værre ud end for bare en måneds tid siden. Det er selvfølgelig rigtig skidt for den enkelte, men også for dansk økonomi, der kommer til at bremse op som konsekvens af det her.

Vores europæiske naboer oplever også, at priserne er på himmelflugt, hvor inflationen samlet steg fra 9,6 procent til 9,8 procent i samme periode i de 27 EU-lande.

- Det er voldsomt

I både Danmark's og EU's tilfælde er det den højest målte inflation i den tid, det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks er blevet opgjort. Det er blevet opgjort siden 1997.

Fælles for både Danmark og EU er det i høj grad prisstigninger på fødevarer, gas og el, der trækker inflationen op i juli i forhold til juni

Og de høje tal betyder også, at recessionen nærmer sig ifølge Søren Kristensen,

- Det er voldsomt. Det bliver næsten en uoverskuelig opgave for forbrugerne at holde gang i forbruget. Det er immervæk en vigtig del af dansk økonomi.

Derudover vurderer Søren Kristensen, at den lempelige finanspolitik på globalt plan, der er blevet praktiseret de seneste år, bærer en stor del af skylden for den overophede økonomi.

- Vi skal stramme pengepolitikken endnu mere. Finanspolitikken skal i hvert fald ikke lempes, den skal helst nok strammes en lille smule, siger Søren Kristensen.

Kerneinflation stiger

Kerneinflationen, der er inflation, eksklusive energi og ikkeforarbejdede fødevarer, steg fra 5,4 procent i juni til 6,3 procent i juli 2022.

I EU er billedet det samme, hvor kerneinflationen steg fra 5,4 procent til 6,1 procent, mens det i euroområdet steg fra 5,1 procent til 4,6 procent.

Inflationen beregnes som udviklingen i det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks (HICP) over det seneste år, mens kerneinflationen er en hyppigt anvendt indikator for inflationsudviklingen på længere sigt, skriver Danmarks Statistik.

Oversigt over inflation og kerneinflation i de 27 EU-lande. Foto: Danmark Statistik

Sprænger skalaen

Nogle lande er hårdere ramte end andre. Det kan Estland i særdeleshed skrive under på. Det lille land i Baltikum havde den højeste inflation af alle 27 EU-lande, hvor inflationen steg med 23,2 procent i juli.

I den modsatte ende af skalaen havde Frankrig og Malta den laveste inflation af alle lande i EU. Begge lande havde inflation på 6,8 procent ifølge Danmarks Statistik.

Schweiz, der ikke er en del af EU, kan bryste sig af kontinentets laveste inflation, hvor alpelandet kom igennem juli med en beskeden inflation på 3,3 procent.