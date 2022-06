Inflationen brager afsted - sådan tacklede vi den sidst

Ekstra Bladet

De danske forbrugerpriser fortsætter med at skyde i vejret. Tal fra Danmarks Statistik viser, at priserne i maj lå 7,4 procent højere end for et år siden. Et skræmmende tal, der viser den højeste stigning i inflationen i 39 år.

Tilbage i perioden mellem 1980-1982 var den årlige inflation over 10 procent.