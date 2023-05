Inflationen dykker fortsat

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at inflationskurven bliver ved med at gå nedad

For sjette måned i træk er inflationen gået et skridt tilbage, efter at de toppede i oktober sidste år.

Det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik.

I april var forbrugerpriserne 5,3 procent højere end i samme måned sidste år.

I marts var den tilsvarende stigning 6,7 procent.

Den lavere inflation skyldes primært prisændringer på elektricitet, fødevarer og gas, skriver Danmarks Statistik.

Der ryger en kæmpe luns af inflationen, der nu for sjette måned i træk falder i forhold til forrige måneds tal, skriver Jeppe Juul Borre, cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, i en kommentar.

- Faldende inflation er dog ikke ensbetydende med faldende priser. De stiger blot ikke lige så meget som tidligere, skriver han.

I april steg priserne med 0,3 procent i forhold til måneden før.

Danskernes pengepung er fortsat under pres trods de faldende priser - blot ikke lige så voldsomt som tidligere.

Sammenlignet med sidste år er det blevet omkring 26.000 kroner dyrere for en gennemsnitlig dansk børnefamilie i årligt forbrug, skriver Jeppe Juul Borre.

- Men vi er på rette vej, lyder det fra cheføkonomen, der også pointerer, at en del virksomheder forventer fortsat at hæve priserne overfor danskerne.

Den såkaldte kerneinflation følger også med ned ad, bare ikke i samme hastighed. Den er faldet med 6,1 procent i april måned mod 6,4 procent i marts.

Nogle økonomer kigger ofte på det, der kaldes kerneinflation. Her fraregnes prisudviklingen på energi- og ikkeforarbejdede fødevarer. Det giver blandt andet et indtryk af, hvor bredt inflationen har spredt sig i samfundet.

Jeppe Juul Borre siger, at kerneinflationen fortsat er voldsomt høj.

- Det vidner om, at selv om den overordnede inflation daler, så er prisstigningerne brede i danskernes forbrug. Vi forventer, at kerneinflationen vil fortsætte faldet med forsinkelse, skriver han.

- Vi forventer, at inflationen bliver ved med at falde gennem 2023. Mange ting peger ned, og vi ser det som sandsynligt, at fødevarepriserne kan falde på et tidspunkt.

De globale fødevarepriser er 20 procent lavere end for et år siden, og det kan gøre indkøbsturen bliver billigere igen, siger cheføkonomen.

