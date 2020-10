Influencer dømt for deling af børneporno

En aften i 2017 modtager Mia Sofie Nørgaard en besked på Messenger. Beskeden er fra hendes veninde, der efterspørger videoen, som omtales i flere chats og grupper på Facebook. Mia Sofie Nørgaard tøver ikke med at sende videoen, som hun har gemt på sin telefon. Og idet hun sender den seksuelt krænkende video, videredeler hun også børnepornografisk indhold. En handling, som hun efter eget udsagn ikke har været bevidst om var ulovlig, og som hun nærmest ikke husker at have foretaget.

- Man har det ikke i baghovedet, at jeg engang brugte fem sekunder på at sende den her video til en veninde. Hvad jeg tænkte dengang, er ikke noget, som man går og overvejer i hverdagen, livet går jo videre, fortæller hun til LOUD.

Mia Sofie Nørgaard er kendt for sit videoindhold på sociale medier, hvor hundredtusindvis af følgere dagligt følger med i videoer om livet som ung kvinde, tøjannoncer og Counter Strike-streams.

Hun er én i rækken af de over 1000 unge, som er blevet sigtet af politiet for deling af børneporno eller krænkende billeddeling i Umbrella-sagen. Sagen omtales som Danmarks største præventive kampagne omkring deling af børnepornografi.

Med sin dom får Mia Sofie Nørgaard en plettet børneattest de kommende ti år, og den dom kan forhindre hende i at arbejde med børn under 15 år. Det betyder, at hun må udsætte sine fremtidsplaner om at blive folkeskolelærer.

- Jeg synes, det er rigtig, rigtig voldsomt, at en fejl, jeg har lavet som barn, kommer til at gå ud over mit voksenliv. Jeg var 16 og kan først få lov til at søge ind på en praktikplads med børn under 15, når jeg er 30, siger Mia Sofie Nørgaard til LOUD og fortsætter:

- Det, at man bliver sat i forbindelse med pædofile mennesker, når man er 16 år gammel, synes jeg er virkelig voldsomt.

I løbet af sommeren kaldte flere partier i Folketinget det for urimeligt, at Umbrella-dømte har fået en plet på deres børneattest.

- Jeg mener ikke, at fordi man har delt et billede uforvarende - det er der jo mange, der har gjort i den sag - at så skal man nødvendigvis have en plet på sin børneattest, så man ikke kan få job resten af livet i en daginstitution f.eks., siger Dansk Folkepartis retsordfører, Peter Skaarup, til LOUD.

Dansk Folkeparti, SF, Radikale Venstre og Nye Borgerlige er alle åbne for, at dømte i Umbrella-sagen ikke per automatik skal have en plet på børneattesten. Det rapporterede DR Nyheder 13. juli 2020.

Og både Liberal Alliance og Venstre har ikke afvist ideen. Dermed vil der kunne dannes et flertal i Folketinget. Det vil betyde, at konsekvenserne for de mange unge, der er blevet dømt i Umbrella-sagen, vil være mindre.

Hvis pletten på børneattesten fjernes helt for Umbrella-dømte, vil nogle kunne stå tilbage med en straf på blot syv dages betinget fængsel for distribution af børneporno.

Men Miriam Michaelsen, der er bistandsadvokat for forurettede i Umbrella-sagen, mener, at dømte i forvejen får ‘en mildere straf’ nu end tidligere.

I en Højesteretsdom fra august 2020 blev det nemlig afgjort, at en person, som har delt Umbrella-videoer videre til fire personer, ikke skal betale tortgodtgørelse, altså økonomisk erstatning, til de forurettede. Tidligere dømte har betalt et beløb mellem 1.500 og 5.000 kroner i erstatning.

Ifølge Miriam Michaelsen kan de, der modtager en dom, nu slippe billigere sammenlignet med dem, der blev dømt før august 2020.

- Det betyder noget for mine klienter, at de kan se, at det har konsekvenser. For dem føles det urimeligt, at den, der kommer senere i køen, skal betale mindre i tort eller får en mildere straf, fordi for dem har konsekvenserne jo været de samme.

Mia Sofie Nørgaard er idømt syv dages betinget fængsel, tre år med plet på straffeattesten og ti år med en plettet børneattest af retten i Esbjerg. Hun skal ikke betale erstatning til ofrene. Hun anker ikke dommen.

Mia Sofie står frem i det sidste afsnit af dokumentarserien “Delt på Nettet.” Afsnittet hedder 'Influencerens straf' og kan findes på Apple Podcast, Spotify og radioloud.dk.