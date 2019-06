Influencer med to mio. følgere kunne ikke sælge 36 t-shirts - nu raser debatten

I en alder af kun 18 år har Instagram-influenceren Arii fået bygget et imperium op på det sociale medie, hvor hun har 2,6 millioner følgere.

På sin profil deler hun primært billeder af sig selv iført forskelligt mærketøj, som hun 'tagger' og dermed reklamerer for.

Men et opslag, som Instagram-stjernen siden har slettet, har nu skabt opmærksomhed, som rækker ud over mærkevarer og modetrends.

Her fortalte hun sine mange følgere, hvordan det havde vist sig helt umuligt for hende at lancere sit eget tøjmærke, fordi det krævede, at hun skulle sælge mere end 36 t-shirts.

Her er, hvad hun skrev:

'Desværre er den virksomhed, jeg arbejder sammen med, baseret på ens førstegangssalg. For at de kan bestille og fremstille mine produkter (og for at man overhovedet kan arbejde med dem), skal jeg sælge mindst 36 stk (eftersom jeg vidste, at jeg jeg er blevet super irrelevant, vidste jeg allerede, at dette ville blive svært), men jeg fik så god feedback, om at folk elskede det og ville købe det. Ingen har holdt deres ord, så nu kan virksomheden ikke sende ordrerne ud til dem, som rent faktisk har købt lortet, og det gør ondt i mit hjerte'.

Selvom Arii efterfølgende valgte at slette sit opslag, var flere af hendes følgere hurtige til at tage screenshots, og inden længe var det gået viralt på Twitter.

Det skriver blandt andre Independent og Insider.

Her raser en debat nu om, hvorvidt det i virkeligheden er værd at have flere millioner følgere som influencer på de sociale medier, hvis det ikke engang kan lade sig at gøre at nå op på et salg på blot 36 stykker tøj.

'Influencer-boblen er ved at briste. Denne unge dame har et godt stykke over 2 millioner følgere og kunne ikke sælge 36 t-shirts. Fokusér på reel engagement, og ikke følgere, for de køber ingenting' skriver enTwitter-bruger. En anden bidrager:

'Sandheden er, at hendes følgere ikke er kunder. At forstå hvem der rent faktisk vil købe noget af dig, og hvad de vil købe, er en nøgle-lektion i at drive virksomhed.

The influencer bubble is bursting. This young lady has well over 2 million followers and couldn’t sell 36 shirts. Focus on genuine engagement and not followers cuz they ain’t gonna buy a thing. pic.twitter.com/uOSVxc2k4D — Flawless and Brown (@kissmyelite) May 27, 2019

“I’ve supported everyone’s music or whatever” - sounds like the kind of fan I’d want for my art you really do get what you give, and you have to have gratitude and a sense of wonder—you gotta have fun and not be grabby or entitled. Great example here of how things unfold. — @gplewis (@gplewis) May 28, 2019

The truth is that her followers aren't her customers.



Understanding who will actually buy from you and what they will buy is a key business lesson. — Tamara (@baydiangirl) May 27, 2019

skimming her ig, it looks like she just didn't have a real "brand" other than taking cute photos of herself, there was no videos, no comedy, nothing inspirational. i thin she mistook people liking her aesthetic as "a brand" — Kelandria (@angeltenders) May 27, 2019

Flere andre byder ind med, at det ikke svarer til at have et rigtigt 'brand', når man ikke laver meget andet end at tage 'nuttede billeder' af sig selv, og én skriver slet og ret, at det måske er, fordi t-shirten ikke er pæn.

well, one problem is that it's an ugly shirt — alex (@alexlath) May 27, 2019

I just checked out her insta and it was super dry. Photos, captions. Barely any engagement. Can’t feel her personality. Overall boring. — k. (@keawmanee_jun) May 27, 2019

I’m not surprised.. but it’s also crazy.. couldn’t sell 36 units. pic.twitter.com/4ZHfwXyfYy — Taahir (@PhillyTheBoss) May 26, 2019

Ekspert er ikke overrasket

Insider har talt med influencer-marketing-ekspert Shirley Leigh-Wood Oakes, der er medstifter af brandagenturet WickerWood.

Hun er langt fra overrasket over, at det ikke lykkedes den 18-årige Instagram-stjerne at sælge så mange t-shirts.

- Ud fra en forsigtig gennemgang af det 'brand', som Arii siger, at hun har lanceret, og de first edition-t-shirts, som skulle være mærkets førende launch-produkt, er mærket meget dårligt og svagt udført, siger Shirley Leigh-Wood Oakes, og tilføjer, at t-shirten i sig selv heller ikke var særlig interessant.

- Der var intet specielt ved disse t-shirts. Intet personligt eller kreativt eller inspirerende eller spændende.

Hun fortæller, at det efter hendes erfaring falder til jorden 50 procent af gangene, hvor influencers vil markedsføre deres egne produkter. Men det skulle ifølge hende være muligt at gøre det med succes.

- Nogle influencers kender deres følgere og ved, hvad de gerne vil have fra influenceren. Om det så er deres stil eller deres skønhedstips, så undersøger de, hvad deres følgere går efter, og så markedsfører de ud fra det, siger eksperten til Insider.