Influencere i krise: Må arbejde gratis

Influencere på Instagram er nødt til at skære i deres honorar, fordi coronavirussen har gjort det svært for dem at tjene de penge, de er vant til.

Det fortæller flere australske influencers til Daily Telegraph.

Der er nemlig ikke længere så meget behov for at se bloggerne vise forskellige produkter frem, fordi økonomien i Australien er presset under coronakrisen.

Sarah Gale, der er manager i firmaet AMPR, fortæller til mediet, at flere af de bloggere, de har kontakt til, er gået over 50 procent ned i deres honorar.

Model Rozalia Russian har valgt at lave nogle gratis opslag for at hjælpe små butikker i Australien.

- Det handler ikke om, at jeg har fået aflyst noget arbejde og kampagne. Jeg har valgt at sætte mine kontrakter på pause og vente, til vi er ude af det her. Indtil da der støtter jeg nogle mærker og klienter ved at gøre det gratis, fordi vi skal hjælpe hinanden.

Hun viser altså produkterne frem på sine sociale medier uden betaling.

For influencerne er det også blevet endnu vigtigere at vælge, hvad de vil reklamere for, fordi nogle produkter kan ses som 'dårlig stil' at promovere under krisen.

Roxy Jacenko, der arbejder med sociale medier, udtaler, at man lige nu ikke skal vise sig selv i dyre biler eller på flotte ferie, fordi 'verden lider'.

Rejsebloggeren Lauren Bullen har udtalt, at hun er meget opmærksom på, hvad hun lægger op på sine sociale medier.

- Vi bliver nødt til at tænke over, at vi ikke kan rejse i øjeblikket, og vi skal derfor ikke reklamere for det, fordi det kan opfattes negativt, at man viser det frem.