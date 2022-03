Influenzaen brager derudad

Imens coronasmitten styrtdykker i Danmark, så brager antallet af smittede med influenza op.

De seneste uger er kurven over nye bekræftede influenzatilfælde vokset stejlt. Så stejlt, at smitten nærmest er blevet fordoblet fra uge til uge.

Det oplyser Statens Serum Institut i deres nyeste tendensrapport.

- Der er sket en opblussen af influenza her sent i influenzasæsonen. Antallet af påviste influenzatilfælde er nu på et højere niveau end i de foregående sæsoner. Og selvom der også er flere end normalt, der testes, er positivprocenten nogenlunde på niveau med de foregående sæsoner, udtaler afdelingslæge Rebecca Legarth fra SSI i den udsendte pressemeddelse.

Coronasmitten daler

Imens smitten med influenza banker derudad, så falder antallet af smittede med corona. I uge 10 var der registreret 80.651 nye smittede, hvorimod det tal lød på 51.003 nye smittede i uge 11.

Det svarer til et fald på næsten 37 procent.

Men alt imens antallet af corona-smittede falder, så forventer Statens Serum Institut, at antallet af influenzatilfælde vil fortsætte med at stige i nogle uger endnu.