Infrarødt lys afslørede liv bag murstenene: Se hvad de fandt

Ved første øjekast ligner det bare en ganske almindelig mur bygget i røde mursten på et ganske almindeligt hus. Men en nøjere undersøgelse afslørede en ganske usædvanlig overraskelse for ejerne af det amerikanske murstenshus i byen Germantown i staten Tennessee.

David Glover måtte bore sig ind bag murstenene og fjerne dem for at finde ud af, hvad der egentlig gemte sig bag de solide mursten. Med infrarødt lys havde han allerede afsløret, at der var liv bag murstenene, og han havde også lokaliseret, hvor henne på væggen, han skulle begynde at lede.

Det skriver flere medier heriblandt Fox News, The Wichita Eagle og The Sun

Og da han fik fjernet den første mursten fik han bekræftet, at der befandt sig et bistade bag murstenene.

Efter at den første mursten var blev fjernet kunne David konstatere, at der var en bikube bag murstenene. (Foto: Media Drum World)

Men da han havde fået fjernet alle murstenene, opdagede han til sin store overraskelse, hvor gigantisk bistadet bag murstenene egentlig var.

Her ses den gigantiske bikube med flere tusinde bier, der holdt til bag de røde mursten lige under et af husets vinduer. (foto: Media Drum world)

David Glover, der også lokalt bliver kaldt for 'Bartlett bi-hviskeren' skrev selv på sin facebook i forbindelse med den interessante opgave:

'Engang i mellem får jeg et telefonopkald, der får mig til at stivne lidt. Nogen gange er bierne højt oppe i luften, og nogen gange er det bag mursten. Jeg foretrækker at være minimalt ødelæggende, når jeg fjerner honningbier fra huse. Jeg bryder mig ikke om at fjerne mursten. Vil murstenene gå i stykker? Og er bikagen intakt, når jeg har fjernet murstenene? Selv om jeg ikke brød mig om at fjerne murstenene, må jeg sige, at det var et helt utrolig syn, da jeg endelig så hele bistadet. Fantastisk. Og ejeren var mere end lykkelig over, at vi var i stand til at fjerne bistadet fra hans hus og finde et nyt sted til bistadet og bierne.'

.

Her arbejder David Glover med forsigtigt at fjerne bistadet, der blev fundet bag murstenene. (Foto: Media Drum World)

Når David Glover har fjernet og reddet bierne, bliver de sammen med bistadet og honningen overleveret til lokale biavlere, der har oplevet store tab i forbindelse med deres egen bi-produktion. Og de tager imod bierne med kyshånd.

Her arbejder Bi-hviskeren med at redde bierne, efter at han har fjernet nogle af dem fra muren. (Foto: Medie Drum World)

Herunder kan du se Bi-hviskeren facebookopslag, der har fået mere end 84.000 likes og er blevet delt mere end 116.000 gange.